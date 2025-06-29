Знайшли "переправників" у соцмережах: ДПСУ зірвала чергову спробу незаконного виїзду
Шістьох чоловіків із Запорізької та Тернопільської областей затримали прикордонники поблизу кордону з Угорщиною. Вони намагалися незаконно перетнути кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними прикордонників, сьогодні, 29 червня, вранці, у ході реалізації оперативної інформації, прикордонний наряд відділу "Лужанка" Мукачівського загону виявив чотирьох жителів Запорізької області та двох - Тернопільщини.
Чоловіків затримали за 400 метрів від кордону. Оперативники з’ясували, що всі вони скористалися послугами переправників, яких знайшли через соціальні мережі.
Кожен із правопорушників мав заплатити ділкам по 120 тисяч гривень. За ці гроші невстановлені особи дистанційно керували діями своїх "клієнтів", надаючи їм інформацію про те, де можна поза пунктами пропуску перетнути кордон.
Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення, а справи скеровано до суду.
"Коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону, встановлюється", - додали в ДПСУ.
Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.
Також ми писали, що на Закарпатті перед судом постане правоохоронець, який за 4000 доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.
Додамо, що українські прикордонники на Закарпатті викрили схему нелегального переправлення чоловіків до Румунії.
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