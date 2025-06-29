Знайшли "переправників" у соцмережах: ДПСУ зірвала чергову спробу незаконного виїзду

За даними прикордонників, сьогодні, 29 червня, вранці, у ході реалізації оперативної інформації, прикордонний наряд відділу "Лужанка" Мукачівського загону виявив чотирьох жителів Запорізької області та двох - Тернопільщини.

Чоловіків затримали за 400 метрів від кордону. Оперативники з’ясували, що всі вони скористалися послугами переправників, яких знайшли через соціальні мережі.

Кожен із правопорушників мав заплатити ділкам по 120 тисяч гривень. За ці гроші невстановлені особи дистанційно керували діями своїх "клієнтів", надаючи їм інформацію про те, де можна поза пунктами пропуску перетнути кордон.

Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення, а справи скеровано до суду.

"Коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону, встановлюється", - додали в ДПСУ.