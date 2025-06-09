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Ховали під худобою. На Закарпатті вигадали "ноу-хау" для вивезення чоловіків до Румунії (відео)

Понеділок 09 червня 2025 16:35
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Ховали під худобою. На Закарпатті вигадали "ноу-хау" для вивезення чоловіків до Румунії (відео) Фото: на Закарпатті чоловіків намагалися вивезти з України до Румунії (dpsu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники викрили схему нелегального переправлення чоловіків до Румунії. Ухилянтів ховали в кузові вантажівки, в якій перевозили худобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ розповіли, що група ділків придумала схему, у межах якої під виглядом вивозу на випас худоби мешканців Вінницької області, жителя Волині та жителя Черкаської області спробують доправити у високогір'я.

У схемі були задіяні вівчар - житель села Розтоки та водій вантажного автомобіля "ГАЗ-66" - житель міста Рахів. Кузов вантажівки обладнали подвійним дном і там сховали чоловіків. А зверху завантажили трьох свиней, двох кіз і одне теля.

"У такому складі порушників мали підвезти до місця перетину кордону, а далі ті пішки мали рухатися до Румунії", - уточнили в ДПСУ.

Організатори схеми планували заробити з усіх своїх "клієнтів" 18 тисяч доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили "ГАЗ-66", готівку, мобільні телефони і не тільки.

Втеча чоловіків з України

Нагадаємо, раніше радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитро Золотухін розповів, що 2024 року близько 500 чоловіків, яким видали спеціальні листи від Мінкульту, втекли з країни.

На цьому тлі відомство припинило видачу таких листів.

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