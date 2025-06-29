Нашли "переправщиков" в соцсетях: ГПСУ сорвала очередную попытку незаконного выезда
Шестерых мужчин из Запорожской и Тернопольской областей задержали пограничники вблизи границы с Венгрией. Они пытались незаконно пересечь границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По данным пограничников, сегодня, 29 июня, утром, в ходе реализации оперативной информации, пограничный наряд отдела "Лужанка" Мукачевского отряда обнаружил четырех жителей Запорожской области и двух - Тернопольщины.
Мужчин задержали в 400 метрах от границы. Оперативники выяснили, что все они воспользовались услугами переправщиков, которых нашли через социальные сети.
Каждый из правонарушителей должен был заплатить дельцам по 120 тысяч гривен. За эти деньги неустановленные лица дистанционно руководили действиями своих "клиентов", предоставляя им информацию о том, где можно вне пунктов пропуска пересечь границу.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, а дела направлены в суд.
"Круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы, устанавливается", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что недавно на Львовщине пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.
Также мы писали, что на Закарпатье перед судом предстанет правоохранитель, который за 4000 долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.
Добавим, что украинские пограничники на Закарпатье разоблачили схему нелегальной переправки мужчин в Румынию.
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