В знак солидарности: Чехия призвала Британию и ЕС выслать российских дипломатов

Он отметил, что Чехия "очень ценит голос Великобритании" и слышит поддержку со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

"Мы просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки российских должностных лиц, которые работают на их территории. Но это, очевидно, решение, которое должны принимать отдельные страны", - заявил вице-премьер Чехии.

Гамачек напомнил, что его правительство выслало троих россиян, когда Великобритания призвала союзников присоединиться к массовой высылке российских чиновников после отравления Скрипалей в 2018 году.

Вице-премьер добавил, что Прага была бы рада увидеть "аналогичную реакцию со стороны союзников" и расценила бы это как знак поддержки.