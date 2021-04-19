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В знак солидарности: Чехия призвала Британию и ЕС выслать российских дипломатов

Автор: РБК-Украина

Правительство Чехии призвало своих союзников, в том числе Великобританию, рассмотреть возможность высылки российских дипломатов. Ранее МИД Чехии выдворил из страны 18 дипломатов РФ.

Об этом заявил вице-премьер-министр и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек, передает Sky News.

Он отметил, что Чехия "очень ценит голос Великобритании" и слышит поддержку со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

"Мы просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки российских должностных лиц, которые работают на их территории. Но это, очевидно, решение, которое должны принимать отдельные страны", - заявил вице-премьер Чехии.

Гамачек напомнил, что его правительство выслало троих россиян, когда Великобритания призвала союзников присоединиться к массовой высылке российских чиновников после отравления Скрипалей в 2018 году.

Вице-премьер добавил, что Прага была бы рада увидеть "аналогичную реакцию со стороны союзников" и расценила бы это как знак поддержки.

Напомним, вице-премьер-министр и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек заявил, что ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге сильнее, чем ожидала республика. Особую обеспокоенность вызывает высылка заместителя чешского посла.

Как писало РБК-Украина, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.

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Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВеликобританияЧехиядипломатические отношения
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