Из Чехии вышлют 18 российских дипломатов

Чехия вышлет 18 российских дипломатов из страны. Их подозревают в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации.

"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - сказал он.

Как отметил премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, есть доказательства того, что офицеры российского ГРУ причастны к взрыву склада боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году.

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