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Вице-премьер Гамачек: высылка 20 дипломатов Чехии из РФ парализует работу посольства

Новина українською → Чехия, Понедельник 19 апреля 2021 14:01
Вице-премьер Гамачек: высылка 20 дипломатов Чехии из РФ парализует работу посольства Фото: вице-премьер Чехии Ян Гамачек (flickr.com partyofeuropeansocialists)
Автор: Юлия Струк

Заместитель премьер-министра и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек заявил, что ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге сильнее, чем ожидала республика. Особую обеспокоенность вызывает высылка заместителя чешского посла.

Об этом пишет издание lidovky.cz.

Гамачек обсудит с премьер-министром Андреем Бабишем, уместен ли следующий шаг с чешской стороны, и когда его следует предпринять.

"Я встречусь с премьер-министром, и мы обсудим, нужно ли и когда делать дальнейшие шаги с чешской стороны... Ответ сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем мы выслали разведчиков", - заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что высылка заместителя чешского посла "на ступеньку выше" чешского шага.

Гамачек уточнил, что изгнание российского посла было бы самым сильным шагом и де-факто означало бы конец дипломатических отношений.

"Я не думаю, что это самое разумное, потому что в конце концов, посольство должно как-то работать и кто-то должен быть в этом посольстве, логично, что посол", - сказал глава дипломатии.

Он отметил, что высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве - большой удар по ведомству.

"Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве - большой удар по нашему представительству. Работу посольства это парализует. Помимо заместителя посла в Чехию обязали вернуться весь политический и экономический отделы", - подчеркнул Гамачек.

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Напомним, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.

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