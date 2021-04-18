ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США поддержали ответ Чехии на подрывные действия России

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 21:51
США поддержали ответ Чехии на подрывные действия России Фото: официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс (dailysabah.com)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты поддерживают Чешскую Республику, которая выдворила 18 российских дипломатов, причастных причастности к взрыву на складе боеприпасов. США намерены действовать решительно в ответ на подрывные действия России против их союзников.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

"США поддерживают Чешскую Республику в ее твердом ответе на подрывные действия России на чешской земле", - написал он.

При этом он отметил необходимость "действовать твердо в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров".

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Чехия шпион
NEWS
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса