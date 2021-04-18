США поддержали ответ Чехии на подрывные действия России

Соединенные Штаты поддерживают Чешскую Республику, которая выдворила 18 российских дипломатов , причастных причастности к взрыву на складе боеприпасов. США намерены действовать решительно в ответ на подрывные действия России против их союзников.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

"США поддерживают Чешскую Республику в ее твердом ответе на подрывные действия России на чешской земле", - написал он.

При этом он отметил необходимость "действовать твердо в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров".

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.