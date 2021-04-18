США поддержали ответ Чехии на подрывные действия России
Соединенные Штаты поддерживают Чешскую Республику, которая выдворила 18 российских дипломатов, причастных причастности к взрыву на складе боеприпасов. США намерены действовать решительно в ответ на подрывные действия России против их союзников.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.
"США поддерживают Чешскую Республику в ее твердом ответе на подрывные действия России на чешской земле", - написал он.
При этом он отметил необходимость "действовать твердо в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров".
Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.
Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.
Как заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.