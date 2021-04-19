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В знак солідарності: Чехія закликала Британії та ЄС вислати російських дипломатів

Автор: РБК-Україна

Уряд Чехії закликав своїх союзників, в тому числі Великобританії, розглянути можливість висилки російських дипломатів. Раніше МЗС Чехії видворив з країни 18 дипломатів РФ.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек, передає Sky News.

Він зазначив, що Чехія "дуже цінує голос Великобританії" і чує підтримку з боку Євросоюзу і Сполучених Штатів.

"Ми просимо про солідарність, і я попросив своїх колег також розглянути можливість висилки російських посадових осіб, які працюють на їх території. Але це, очевидно, рішення, яке повинні приймати окремі країни", - заявив віце-прем'єр Чехії.

Гамачек нагадав, що його уряд вислав трьох росіян, коли Великобританія закликала союзників приєднатися до масової висилки російських чиновників після отруєння Скрипалів у 2018 році.

Віце-прем'єр додав, що Прага була б рада побачити "аналогічну реакцію з боку союзників" і розцінила б це як знак підтримки.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що відповідь Росії на висилку 18 російських дипломатів з посольства в Празі сильніше, ніж очікувала республіка. Особливу стурбованість викликає висилка заступника чеського посла.

Як повідомляло РБК-Україна, МЗС Росії вирішив вислати з Москви 20 чеських дипломатів.

Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

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Новини України Чехиядипломатические отношенияРосійська ФедераціяВеликобританияЕвросоюз
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