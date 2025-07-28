UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Не знаєте, що вдягнути? Стилістка поділилася простим лайфхаком, який працює завжди

Стильні луки на кожен день (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Стилістка поділилася простою формулою, яка допоможе швидко зібрати стильний образ у ситуації, коли "немає чого вдягнути". Вона ідеально підходить для літа, коли хочеться мати доречний вигляд, але не витрачати зайвий час на вибір одягу.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком jullztyle розповідає про це докладніше.

Що робити, коли не знаєш, що вдягнути

Усе дуже просто - обираємо кілька речей в одній або схожій колірній гамі, а потім додаємо якийсь яскравий акцент.

"Монохром плюс яскравий акцент - формула, яка працює завжди", - пояснює експерт.

"Монохромні образи мають стильний, стриманий і доречний вигляд у будь-якій ситуації. А якщо додати кольорову сумку, хустку або яскраві туфлі - ви отримаєте ефектний лук без зусиль", - підкреслила вона.

Як це працює

  • Вибираєте костюм в одному кольорі - додаєте яскраву сумку.
  • Одягаєте білу лляну сорочку і нейтральну спідницю - робите акцент на взутті або аксесуарах.
  • Граєте з деталями - і кожен образ виглядає по-новому.

"Ось, наприклад, мій білий тотал-лук із червоною сумкою - мінімум зусиль, максимум стилю. Це перевірено не тільки на мені, а й на десятках клієнток", - зазначає стилістка.

Додаткові поради

  • зробіть фотокаталог образів у телефоні - ідеально на випадок, коли часу на вибір одягу обмаль
  • спочатку проаналізуйте погоду: взуття та верхній одяг можуть задати тон усьому образу
  • визначайте настрій або мету дня: комфорт, упевненість, грайливість або стримана елегантність
  • розсортуйте речі за категоріями: розкладіть одяг за типом (сорочки, штани, спідниці, сукні), кольором або призначенням (повсякденний, офіційний). Це допоможе швидше знайти відповідну річ
  • інвестуйте в якісні базові речі нейтральних кольорів (чорний, білий, сірий, бежевий, темно-синій): це можуть бути джинси, прості футболки, сорочки, універсальний піджак, балетки або кеди. Ці речі легко комбінуються між собою і з більш яскравими акцентами.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиСтиль життяТренди