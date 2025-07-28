Не знаете, что надеть? Стилист поделилась простым лайфхаком, который работает всегда

Стилист поделилась простой формулой, которая поможет быстро собрать стильный образ в ситуации, когда "нечего надеть". Она идеально подходит для лета, когда хочется выглядеть уместно, но не тратить лишнее время на выбор одежды.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает об этом подробнее.
Все очень просто - выбираем несколько вещей в одной или похожей цветовой гамме, а затем добавляем какой-то яркий акцент.
"Монохром плюс яркий акцент - формула, которая работает всегда", - объясняет эксперт.
"Монохромные образы выглядят стильно, сдержанно и уместно в любой ситуации. А если добавить цветную сумку, платок или яркие туфли - вы получите эффектный лук без усилий", - подчеркнула она.
"Вот, например, мой белый тотал-лук с красной сумкой - минимум усилий, максимум стиля. Это проверено не только на мне, но и на десятках клиенток", - отмечает стилистка.
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