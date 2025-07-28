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Піжамний стиль повертається: як носити шорти та сорочки цього літа, щоб виглядати модно

Понеділок 28 липня 2025 07:15
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Піжамний стиль повертається: як носити шорти та сорочки цього літа, щоб виглядати модно Як носити шорти та сорочки у піжамному стилі (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Цього літа мода закликає нас не ускладнювати: комфорт і стиль знову йдуть пліч-о-пліч. Один із головних трендів сезону - піжамні комплекти зі шортів і сорочок - захопив стрітстайл та Instagram-стрічки інфлюенсерок з усього світу. Легкі тканини, розслаблені силуети та effortless-шик - усе, що потрібно для ідеального літнього образу.

Як носити цей тренд і виглядати стильно в будь-якій ситуації - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Чому всі зараз у "піжамі"?

Піжамний стиль, який колись асоціювався лише з домашнім гардеробом, тепер офіційно вийшов на вулиці.

Модниці обирають комплекти зі шортів і сорочок із натуральних тканин - льону, бавовни, віскози - й носять їх буквально скрізь: на прогулянку, до кав’ярні, на вечірку біля басейну чи навіть у подорож.

Піжамний стиль повертається: як носити шорти та сорочки цього літа, щоб виглядати модноЧому піжамний стиль - це тренд цього літа (фото: instagram.com/mi_lady_shopp)

Зірки вже давно додали подібні комплекти до своїх базових літніх образів.

Як носити піжамний комплект у місті

З акцентом на аксесуари

Щоб не виглядати надто "домашньо", додайте до образу великі сережки, сонцезахисні окуляри, капелюх і сумку з текстури - наприклад, з ротанга чи джуту. Це миттєво перетворить піжамний лук на міський.

Піжамний стиль повертається: як носити шорти та сорочки цього літа, щоб виглядати модноЯк носити піжамний комплект у місті (фото: instagram.com/svok.brand)

Міксуйте з каблуками або мюлями

Якщо плануєте зустріч або вечірку - одягніть комплект із босоніжками на підборах чи стильними мюлями. Контраст між неформальним одягом і "вечірнім" взуттям виглядає дуже свіжо.

Піжамний стиль повертається: як носити шорти та сорочки цього літа, щоб виглядати модноЯк носити піжамний комплект у місті (фото: instagram.com/marie.helenedbs)

Грайте з кольорами

Влітку актуальні всі відтінки пастелі, а також смужка, геометрія чи флористичний принт. Втім, універсальним варіантом залишаються білі або пісочні комплекти - вони пасують до будь-якого взуття й аксесуарів.

Піжамний стиль повертається: як носити шорти та сорочки цього літа, щоб виглядати модноЯк носити піжамний комплект у місті (фото: instagram.com/svok.brand​​​​​​​)

Відпочинок? Обирайте лляні варіанти

Для відпустки біля моря чи прогулянки узбережжям ідеальним варіантом стане комплект із льону.

Він дозволяє тілу "дихати", захищає від спеки та при цьому виглядає дуже розслаблено й естетично. До нього можна додати купальник, солом’яний капелюх і сандалі - образ готовий.

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