Як виглядають наймодніші шорти на літо 2025: Даша Квіткова задає тренди
Блогерка Даша Квіткова показала, які шорти будуть у тренді влітку 2025 року. Її образ миттєво привернув увагу мережі - лаконічний крій і комфортна посадка ідеально уособлюють актуальну моду сезону.
Як виглядають наймодніші шорти, розповідає РБК-Україна з посиланням на її сторінку в Instagram.
Який образ вибрала Даша Квіткова
Топ
Для розслабленого луку Квіткова обрала дуже легкий і відкритий топ кремового кольору. Це топ без бретелей, який щільно облягає груди.
Нижній край топа прикрашений широким мереживом з фігурним краєм, що надає виробу жіночності. Мереживо також має наскрізні елементи, що створюють ефект "прозорості" та легкості.
Ззаду топ зав'язаний на бант, що підкреслює відкриту спину і додає грайливості.
Даша Квіткова (скриншот)
Шорти
Доповнити топ у романтичному стилі блогерка вирішила шортами вільного крою у світлу біло-блакитну смужку. По краю шортів також видно біле мереживо, яке гармонійно поєднується з оздобленням топа.
Шорти зроблені з бавовни, що робить їх комфортними для дому та відпочинку.
Такі шорти в піжамному стилі - модний тренд літа 2025. Їх можна носити не тільки вдома і на відпочинку, а й поєднувати з іншими елементами гардероба для стильних міських луків.
Квіткова показала модні шорти на літо 2025 (скриншот)
Аксесуари
Доповнити пляжний лук Квіткова вирішила окулярами. Це сонцезахисні окуляри прямокутної форми з тонкими металевими оправами й затемненими лінзами.
Образ виглядає легким і невимушеним. Він ідеально підходить для домашнього відпочинку, пляжу або повсякденних справ у теплу пору року.
Поєднання мережива, смужок і яскравих зав'язок створює грайливий, але водночас ніжний і жіночний вигляд.
Даша Квіткова показала модний лук із шортами (скриншот)
Чому піжамні шорти - тренд літа 2025
Максимум комфорту - мінімум зусиль
Піжамні шорти - це м'які тканини, вільний крій і легкість, які особливо цінуються в спекотну погоду. Вони не сковують рухи, мають невимушений, але при цьому стильний вигляд.
Естетика "тихої розкоші"
У 2025 особливо актуальні натуральні тканини, приглушені кольори, мінімалізм без логотипів. Саме такими є піжамні шорти з льону, бавовни, шовку - з декоративною відстрочкою або поясом на зав'язках. Їх можна стилізувати як частину smart-casual образів або капсульного гардероба.
Квіткова показала ідеальний лук на літо (скриншот)
Ідеальні для курортного стилю і міського літа
Піжамні шорти легко комбінуються з топами, сорочками, короткими блейзерами або навіть піджаками - створюючи образи в стилі "resort chic", "бохо" або "міський релакс". У тренді - комплекти "шорти + сорочка" в однаковому стилі.
Універсальність і трансформація
Ці шорти підходять для пляжу, поїздок, прогулянок і навіть вечірніх образів, якщо додати акценти: босоніжки, аксесуари, легкий жакет. Їх легко переосмислювати, адаптувати та стилізувати.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
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