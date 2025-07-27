Жовтий френч - головний тренд літа 2025: наймодніші ідеї манікюру

Жовтий френч став справжнім фаворитом літа 2025 - яскравий, сонячний і стильний, він ідеально доповнює літні образи та настрій. У моді як класичний варіант з жовтим кінчиком, так і креативні рішення з ромашками, лимонами, ефектом омбре та інші.

РБК-Україна розповідає про трендові варіанти цього дизайну на літо 2025 року.

Чому френч із жовтим кінчиком у тренді

Французький манікюр - це класичний nail-дизайн, у якому кінчик нігтя виділяється іншим кольором, зазвичай білим, а основа залишається світло-рожевою або нюдовою. Це універсальний варіант, який пасує до будь-якого стилю.

Влітку 2025 року класичний френч отримав яскраве оновлення - жовтий кінчик став справжнім трендом. Такий манікюр має свіжий, сонячний вигляд і додає настрою, чудово поєднуючись з літніми образами.

Жовтий колір - символ енергії, тепла і радості, тому його вибирають ті, хто хоче виділитися, але залишитися в рамках елегантного стилю.

Жовтий френч із ромашками

Ніжний, по-літньому легкий дизайн. Класичний френч із жовтим кінчиком чудово поєднується з невеликими малюнками ромашок - на 1-2 нігтях як акцент. Ідеально для тих, хто любить романтичну естетику.

Манікюр із ромашками (фото: instagram.com/pop_polished)

Жовтий френч із лимонами

Спробуйте створити на нігтях цитрусовий настрій. На базі напівпрозорого покриття - яскраво-жовтий френч у поєднанні з малюнками лимонів, часточок і листочків. Виглядає свіжо і дуже по-літньому. Такий манікюр підійде як для відпочиноку, так і в місті.

Ще один варіант манікюру з малюнками (фото: instagram.com/imarninails)

Яскраво-жовтий френч

Лаконічний френч із соковитим, насиченим жовтим тоном замість білого - простий, але ефектний варіант. Можна зробити на маленьких або середніх нігтях у мінімалістичному стилі.

Жовтий френч (фото: instagram.com/imarninails)

Френч у трендовому відтінку buttery yellow

Пастельний жовтий, майже вершковий - один з головних кольорів літа 2025 року. Френч із таким відтінком має вишуканий і дорогий вигляд. Чудово підходить для офісного дрес-коду або весільного сезону.

Френч у трендовому відтінку buttery yellow (фото: instagram.com/swaknails)

Жовтий френч з візерунками, стразами та декором

Гра з текстурами та акцентами: жовтий френч можна доповнити мініатюрними стразами біля кутикули, камінням або візерунками - наприклад, хвилями, абстракцією, золотими лініями. Для вечірніх виходів або святкових подій.

Френч із декором (фото: instagram.com/heluviee)

Жовтий френч з ефектом омбре

Плавний перехід від нюдового або молочного до жовтого кінчика - дуже трендовий і водночас елегантний варіант. Такий дизайн має ніжний вигляд, але привертає до себе увагу, особливо в поєднанні з матовим топом або легким шимером.

Френч з омбре (фото: instagram.com/heluviee)

Жовтий френч з ефектом "оксамитове скло"

Це супертренд 2025 року. Цей ефект - поєднання легкого блиску, напівпрозорості та м'якої текстури. Жовтий френч у такому виконанні має оригінальний, нестандартний вигляд і немов "світиться зсередини". Дуже стильно для fashion-подій або фотосесій.

Френч з ефектом оксамитове скло (фото: instagram.com/heygreatnails)