Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'ї
Запіканка з куркою та грибами - це поживна страва, яка поєднує ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершковий соус. Вона готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і підходить для буденного обіду чи вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Шевотовської.
Запіканка з куркою та грибами
Інгредієнти:
- філе курки - 2 шт.
- спеції до курки - 1 ч.л
- сметана - 2 ст.л
- лимонний сік - 1 ст.л
- соєвий соус - 50 г
- картопля - 3-4 шт.
- цибуля - 1 шт.
- печериці - 400 г
- часник - 3 зубчика
- вершкове масло - 20 г
- сир - 150 г
- сіль, чорний перець - за смаком
Легкий спосіб приготування
Філе курки потрібно порізати на середні шматочки, додати спеції, соєвий соус, лимонний сік та сметану. Все перемішайте і відставте маринуватись.
Картоплю наріжте на тонкі слайси і викладіть у форму для запікання шарами, кожен шар посоліть, перчіть і змастіть олією. Відправте в духовку на 20-30 хвилин при 200°.
На пательні обсмажте цибульку до мʼякості, викладіть печериці та смажте доки не випарується зайва рідина. Додайте сіль, перець, вершкове масло, часник і обсмажте кілька хвилин.
Збираємо запіканку: на картоплю викладаємо філе, потім гриби і зверху тертий сир. Відправляємо в духовку на 15-20 хвилин при 220°.
Рецепт запіканки з куркою та грибами (фото: кадр з відео)
Вас може зацікавити
- Рецепт вишуканого салату з хамоном та лохиною
- Ароматний пиріг з вишнею, який готується без дріжджів
- 5 салатів, які покращують травлення та роботу кишківника