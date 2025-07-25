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Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'ї

П'ятниця 25 липня 2025 07:45
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Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'ї Рецепт смачної запіканки з куркою та грибами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Запіканка з куркою та грибами - це поживна страва, яка поєднує ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершковий соус. Вона готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і підходить для буденного обіду чи вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Шевотовської.

Запіканка з куркою та грибами

Інгредієнти:

  • філе курки - 2 шт.
  • спеції до курки - 1 ч.л
  • сметана - 2 ст.л
  • лимонний сік - 1 ст.л
  • соєвий соус - 50 г
  • картопля - 3-4 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • печериці - 400 г
  • часник - 3 зубчика
  • вершкове масло - 20 г
  • сир - 150 г
  • сіль, чорний перець - за смаком

Легкий спосіб приготування

Філе курки потрібно порізати на середні шматочки, додати спеції, соєвий соус, лимонний сік та сметану. Все перемішайте і відставте маринуватись.

Картоплю наріжте на тонкі слайси і викладіть у форму для запікання шарами, кожен шар посоліть, перчіть і змастіть олією. Відправте в духовку на 20-30 хвилин при 200°.

На пательні обсмажте цибульку до мʼякості, викладіть печериці та смажте доки не випарується зайва рідина. Додайте сіль, перець, вершкове масло, часник і обсмажте кілька хвилин.

Збираємо запіканку: на картоплю викладаємо філе, потім гриби і зверху тертий сир. Відправляємо в духовку на 15-20 хвилин при 220°.

Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'ї

Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'ї

Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'їРецепт запіканки з куркою та грибами (фото: кадр з відео)

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