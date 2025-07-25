Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'ї

Запіканка з куркою та грибами - це поживна страва, яка поєднує ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершковий соус. Вона готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і підходить для буденного обіду чи вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогера Катерини Шевотовської.

Запіканка з куркою та грибами

Інгредієнти:

філе курки - 2 шт.

спеції до курки - 1 ч.л

сметана - 2 ст.л

лимонний сік - 1 ст.л

соєвий соус - 50 г

картопля - 3-4 шт.

цибуля - 1 шт.

печериці - 400 г

часник - 3 зубчика

вершкове масло - 20 г

сир - 150 г

сіль, чорний перець - за смаком

Легкий спосіб приготування

Філе курки потрібно порізати на середні шматочки, додати спеції, соєвий соус, лимонний сік та сметану. Все перемішайте і відставте маринуватись.

Картоплю наріжте на тонкі слайси і викладіть у форму для запікання шарами, кожен шар посоліть, перчіть і змастіть олією. Відправте в духовку на 20-30 хвилин при 200°.

На пательні обсмажте цибульку до мʼякості, викладіть печериці та смажте доки не випарується зайва рідина. Додайте сіль, перець, вершкове масло, часник і обсмажте кілька хвилин.

Збираємо запіканку: на картоплю викладаємо філе, потім гриби і зверху тертий сир. Відправляємо в духовку на 15-20 хвилин при 220°.

Рецепт запіканки з куркою та грибами (фото: кадр з відео)