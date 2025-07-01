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Ароматний пиріг з вишнею без дріжджів: рецепт смачного літнього десерту

Вівторок 01 липня 2025 07:45
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Ароматний пиріг з вишнею без дріжджів: рецепт смачного літнього десерту Рецепт смачного вишневого пирога (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

У розпал сезону свіжих ягід варто приготувати легкий пиріг із вишнею. Він має мінімальний набір інгредієнтів, простий процес приготування, а соковита начинка робить цей десерт ідеальним вибором для літнього чаювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Торф'яний пиріг з вишнею: простий рецепт

Для тіста знадобляться такі інгредієнти:

  • борошно - 400 г
  • какао - 4 ст.л
  • цукор - 100 г
  • дрібка солі
  • холодне вершкове масло - 200 г

Для начинки:

  • кисломолочний сир - 500 г
  • яйця - 4 шт.
  • цукор - 150 г (можна брати замінник еритрит)
  • сметана - 100 г (15 %)
  • крохмаль - 2 ст.л (можна кукурудзяний)
  • ванільний цукор 10 г
  • вишні без кісточки - 400 г

Легкий рецепт

Спочатку в тарілку потрібно насипати борошно, додати холодне масло, просіяне какао, дрібку солі та цукор. Все потрібно перетерти руками в крихту.

В іншу тарілку вкидаємо сир, сметану, цукор, ванільний цукор, яйця і перебиваємо блендером в однорідну масу. Додаємо крохмаль і розмішуємо.

Вишні або черешні вимішайте з чайною ложкою крохмалю. Далі беремо форму, застелену пергаментом, всипте 2/3 крихти і втрамбуйте її.

Влийте половину сирної маси, додайте ягоди і залийте сирною масою що лишилась. Зверху акуратно присипте крихтою, що залишилась і випікаємо при 180 С 60 хв. Дайте повністю охолонути і лише тоді розріжте пиріг.

Загальний час приготування - 90 хвилин.

Ароматний пиріг з вишнею без дріжджів: рецепт смачного літнього десертуРецепт пирога з вишнею (фото: кадр з відео)

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