Вишуканий салат з хамоном та лохиною: виходить не гірше за ресторанний
Смачний салат з хамоном та лохиною - це поєднання іспанського м’яса, соковитих літніх ягід та свіжої зелені. Страва не потребує довгого приготування та ідеально підходить для легкої вечері або святкового столу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.
Салат з хамоном та лохиною
Інгредієнти (на 1 порцію):
- листя салату
- помідори чері - 4-5 шт.
- хамон - 3-4 скибки
- лохина - 2 ст.л
- волоські горіхи - 1 ст.л
Для соусу:
- оливкова олія - 1,5 ст.л
- сік лимона - 1 ч.л
- гірчиця в зернах - 1 ч.л
- мед - 0,5 ч.л
- сіль - за смаком
Спосіб приготування
Спочатку помийте та просушіть листя салату. Далі наріжте чері навпіл або на четвертинки.
Викладіть салат і помідори на тарілку. Змішайте інгредієнти для соусу та все добре перемішай до однорідності.
Полийте салат соусом. Після цього згорніть шматочки хамону в трояндочки чи рулетики та викладіть зверху.
В кінці додайте лохину і посипте волоськими горіхами.
Рецепт салату з хамоном та лохиною (фото: кадр з відео)
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