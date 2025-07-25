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Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Рецепт блюда, которое понравится всей семье

Пятница 25 июля 2025 07:45
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Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Рецепт блюда, которое понравится всей семье Рецепт вкусной запеканки с курицей и грибами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Запеканка с курицей и грибами - это питательное блюдо, которое сочетает нежное мясо, ароматные грибы и сливочный соус. Оно готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и подходит для будничного обеда или ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Шевотовской.

Запеканка с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • филе курицы - 2 шт.
  • специи к курице - 1 ч.л
  • сметана - 2 ст.л
  • лимонный сок - 1 ст.л
  • соевый соус - 50 г
  • картофель - 3-4 шт.
  • лук - 1 шт.
  • шампиньоны - 400 г
  • чеснок - 3 зубчика
  • сливочное масло - 20 г
  • сыр - 150 г
  • соль, черный перец - по вкусу

Легкий способ приготовления

Филе курицы нужно порезать на средние кусочки, добавить специи, соевый соус, лимонный сок и сметану. Все перемешайте и отставьте мариноваться.

Картофель нарежьте на тонкие слайсы и выложите в форму для запекания слоями, каждый слой посолите, поперчите и смажьте маслом. Отправьте в духовку на 20-30 минут при 200°.

На сковороде обжарьте лук до мягкости, выложите шампиньоны и жарьте пока не испарится лишняя жидкость. Добавьте соль, перец, сливочное масло, чеснок и обжарьте несколько минут.

Собираем запеканку: на картофель выкладываем филе, затем грибы и сверху тертый сыр. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 220°.

Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Рецепт блюда, которое понравится всей семье

Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Рецепт блюда, которое понравится всей семье

Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Рецепт блюда, которое понравится всей семьеРецепт запеканки с курицей и грибами (фото: кадр из видео)

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