Не знаєте розмір субсидії? ПФУ пояснив, як швидко це з’ясувати

Українці, які оформили житлову субсидію, не завжди знають, яку саме суму їм призначили. Це особливо актуально, коли Пенсійний фонд проводить перерахунки та ухвалює нові рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
У Пенсійному фонді України пояснили, що перевірити розмір призначеної субсидії можна за лічені хвилини, не виходячи з дому.
Найзручніше це зробити через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Для цього необхідно:
У цьому розділі можна побачити:
Якщо людина не користується електронними сервісами, дізнатися розмір субсидії можна й іншими способами.
Зокрема, для цього можна:
Після перевірки даних фахівці повідомлять інформацію про призначену житлову субсидію та її розмір.
У ПФУ рекомендують періодично переглядати інформацію про призначену допомогу, особливо якщо:
У таких випадках розмір державної допомоги може змінитися, тому варто переконатися, яку суму призначив Пенсійний фонд.
Раніше РБК-Україна пояснювало, хто може оформити субсидію у 2026 році, окрім власника житла.
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