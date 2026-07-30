Не лише власники житла: хто ще може оформити субсидію у 2026 році

Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише власники квартир чи будинків. Право на державну допомогу мають й інші категорії громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

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Хто може отримати субсидію без реєстрації? Оформити житлову субсидію можуть не лише особи, зареєстровані в помешканні. Право на допомогу мають орендарі, які проживають на підставі договору оренди, а також внутрішньо переміщені особи, які фактично мешкають у житлі навіть без такого договору. У випадку ВПО факт проживання підтверджується відповідною довідкою.

Оформити житлову субсидію можуть не лише особи, зареєстровані в помешканні. Право на допомогу мають орендарі, які проживають на підставі договору оренди, а також внутрішньо переміщені особи, які фактично мешкають у житлі навіть без такого договору. У випадку ВПО факт проживання підтверджується відповідною довідкою. Чи можуть іноземці оформити субсидію? Так. Звернутися за державною допомогою можуть також іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні та проживають у квартирі чи приватному будинку. Водночас вони повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством.

Так. Звернутися за державною допомогою можуть також іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають в Україні та проживають у квартирі чи приватному будинку. Водночас вони повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством. Хто подає заяву замість отримувача? У деяких випадках документи на оформлення субсидії може подати не сама людина. Таке право мають законні представники недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. Крім того, якщо в одному житлі розділено особові рахунки, кожен, на кого відкрито окремий рахунок за комунальні послуги, може звернутися за призначенням субсидії самостійно.

Житлова субсидія призначається громадянам, які потребують державної підтримки для оплати комунальних послуг. Подати заяву можуть не лише власники житла, а й інші особи, які законно проживають у помешканні.

Зокрема, звернутися за призначенням субсидії можуть:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Якщо особові рахунки розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок;

людина, яка фактично проживає у житлі на підставі договору оренди або рішення суду, навіть якщо не зареєстрована за цією адресою;

внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка проживає у помешканні без укладеного договору оренди. У такому разі факт проживання підтверджується довідкою ВПО;

індивідуальний забудовник, якщо будинок ще не введений в експлуатацію, але за нього вже нараховують плату за житлово-комунальні послуги. До заяви потрібно додати документи, що підтверджують фактичне проживання;

представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.

Хто ще має право на субсидію

У ПФУ звертають увагу, що право на житлову субсидію мають не лише громадяни України.

Оформити допомогу можуть також іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території України та проживають у квартирі або приватному будинку. При цьому вони повинні відповідати вимогам законодавства щодо призначення субсидії.

Що варто знати

Житлова субсидія призначається домогосподарствам, для яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг є надмірним фінансовим навантаженням.

У разі виникнення запитань щодо права на отримання субсидії або необхідних документів українці можуть звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України чи подати заяву одним із передбачених законодавством способів.