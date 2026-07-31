Не знаете размер субсидии? ПФУ объяснил, как быстро это выяснить

Украинцы, оформившие жилищную субсидию, не всегда знают, какую именно сумму им назначили. Это особенно актуально, когда Пенсионный фонд производит перерасчеты и принимает новые решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
В Пенсионном фонде Украины объяснили, что проверить размер назначенной субсидии можно за считанные минуты, не выходя из дома.
Удобнее всего это сделать через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.
Для этого необходимо:
В этом разделе можно увидеть:
Если человек не пользуется электронными сервисами, узнать размер субсидии можно и другими способами.
В частности, для этого можно:
После проверки данных специалисты сообщат информацию о назначенной жилищной субсидии и ее размере.
В ПФУ рекомендуют периодически просматривать информацию о назначенной помощи, особенно если:
В таких случаях размер государственной помощи может измениться, поэтому следует убедиться, какую сумму назначил Пенсионный фонд.
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