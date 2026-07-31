Не знаете размер субсидии? ПФУ объяснил, как быстро это выяснить

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Кто может проверить субсидию онлайн? Воспользоваться электронными сервисами могут все получатели жилищной субсидии, у которых есть электронная подпись, "Дія.Підпис" или возможностть аавторизоваться через BankID.

Воспользоваться электронными сервисами могут все получатели жилищной субсидии, у которых есть электронная подпись, "Дія.Підпис" или возможностть аавторизоваться через BankID. Какую информацию можно узнать? В личном кабинете отображаются сведения о назначении субсидии, ее размере, периоде выплаты и объекте, на который оформлена государственная помощь.

В личном кабинете отображаются сведения о назначении субсидии, ее размере, периоде выплаты и объекте, на который оформлена государственная помощь. Почему важно регулярно проверять данные? После автоматического переназначения, изменения доходов или состава семьи сумма субсидии может измениться. Именно поэтому ПФУ советует периодически проверять информацию в личном кабинете или обращаться в сервисные центры.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что проверить размер назначенной субсидии можно за считанные минуты, не выходя из дома.

Удобнее всего это сделать через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого необходимо:

авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП, BankID или "Дія. Підпис";

перейти в раздел "Моя субсидия";

открыть информацию о назначенной государственной помощи.

В этом разделе можно увидеть:

назначена ли субсидия;

ее размер;

период, на который она начислена;

адрес жилья, по которому оформлена помощь.

Если человек не пользуется электронными сервисами, узнать размер субсидии можно и другими способами.

В частности, для этого можно:

обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

позвонить в контакт-центр ПФУ;

подать соответствующий запрос через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда.

После проверки данных специалисты сообщат информацию о назначенной жилищной субсидии и ее размере.

В ПФУ рекомендуют периодически просматривать информацию о назначенной помощи, особенно если:

начался новый отопительный или неотапливаемый сезон;

изменился состав домохозяйства;

изменились доходы членов семьи;

человек подал новое заявление или декларацию;

Пенсионный фонд производил автоматический перерасчет субсидии.

В таких случаях размер государственной помощи может измениться, поэтому следует убедиться, какую сумму назначил Пенсионный фонд.