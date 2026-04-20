Вихід з Донбасу - це програш для України, - Зеленський

23:02 20.04.2026 Пн
Президент назвав "справедливий формат" швидкого завершення війни
Вихід з Донбасу - це програш для України, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Вихід України з Донецької та Луганської областей - це стратегічний програш українських Збройних сил. Водночас Росія не бажає закінчувати війну "у справедливому форматі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в етері телемарафону.

Глава держави зауважив, що умова щодо виходу України з Донбасу має вигляд, ніби "без нас домовилися".

"Ми виходимо з Донбасу, вони так хочуть… Вони хочуть, щоб ми вийшли із Луганської і Донецької областей. Ну, безумовно, стратегічно для нас це програш, стратегічно для Збройних Сил це програш. Фортифікаційні споруди, захисна лінія, ми точно стаємо слабкішими", - сказав Зеленський.

Він додав, що американські партнери кажуть, що можна побудувати нові фортифікаційні споруди, і задався питанням, для чого це робити.

"А вони готові давати гроші, а для чого нам це робити? Урбанізована зона все одно сильніше, ніж будь-які лінії ви побудуєте в полі. Питання урбанізованої зони, питання 200 тисяч людей там живе, питання ми робимо крок назад, послаблюємо морально нашу армію", - наголосив президент.

Вихід з Донбасу - це програш для України, - ЗеленськийФото: Володимир Зеленський назвав вихід України з Донбасу програшем (Інфографіка РБК-Україна)

Він додав, що є питання що кількості загиблих там людей, і підкреслив, що вважає цей крок на сьогодні безвідповідальним.

Росія не хоче завершення війни

"Питання в тому, що росіяни не хочуть закінчувати. В форматі, навіть вже іноді ми говоримо у справедливому форматі, в форматі, в якому сьогодні швидше за все можна закінчити", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що найшвидший формат - це контактна лінія. Президент додав, що це "найшвидший формат, як припинити вбивства".

"І треба, щоб у цей формат грались всі серйозні люди. Не грали свою гру. А було однакове розуміння. Формат не складний, тому що все, що дуже складно, дуже складно контролювати виконання потім", - сказав він.

Глава держави зауважив, що спочатку має бути довгострокове припинення вогню, після чого мають робитися дипломатичні кроки.

Нагадаємо, у 2026 році Україна вже провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою та США. Сторони не змогли дійти згоди щодо припинення вогню, оскільки РФ хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.

Зазначимо, Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони. Він наголосив, що Росія розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
