У Львові чоловік стріляв в багатоповерхівці

Сьогодні, 23 квітня, у Львові в одній із багатоповерхівок було чутно постріли, після чого на місце події прибули правоохоронці та спецпідрозділи поліції.

Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна .

За даними поліції, до правоохоронців надійшов спецвиклик про стрілянину в житловому будинку. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

Поліцейські встановили, що чоловік здійснив кілька пострілів у квартирі. Його було затримано.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчі, які з’ясовують усі обставини події.

Оновлено о 11:05

Згодом на подію відреагував мер Львова Андрій Садовий.

"Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки", - йдеться у повідомленні міського голови.

Оновлено о 12:05

Як проінформували у пресслужбі поліції Львівської області, стрільця затримали та доставили до спеціального лікувального закладу.

За даними правоохоронців, стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно.

Постраждалих немає. Револьвер поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Вирішується питання правової кваліфікації події.