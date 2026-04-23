Знаем определенное решение по Донбассу, которое удовлетворит прежде всего нас, - Буданов

12:32 23.04.2026 Чт
2 мин
Глава ОП также рассказал, что необходимо для выживания государства
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)

Украина имеет решение по Донбассу, которое прежде всего удовлетворит украинцев. Территории Донецкой и Луганской областей никто отдавать не собирается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил на 18-м Киевском Форуме Безопасности.

"Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса - мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей", - подчеркнул он.

Он отметил, что Украина находится в состоянии, когда, если она будет слабой, вообще никто с ней разговаривать не будет.

По словам Буданова, внутренняя сила страны - единство, стойкость и способность бороться, а внешняя - работа с партнерами.

"Но если мы будем разобщены изнутри, все остальное теряет всякое значение. Нам можно забросить сюда миллионы танков и дронов, но без единства это не будет работать", - сказал он.

Глава ОП подчеркнул, что в эти времена все украинцы должны объединиться ради выживания государства, и добавил, что "других вариантов не будет".

"Поэтому сейчас мы все должны объединиться вокруг четкой вертикали, которую возглавляет президент Украины. Все остальное приведет к катастрофе", - подчеркнул Буданов.

Переговоры и Донбасс

Напомним, в этом году Украина провела несколько раундов переговоров со страной-агрессором и США. Стороны не смогли прийти к согласию о прекращении огня, поскольку РФ требует сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он заявил, что страна-агрессор не сможет удержать территории приграничья, и в определенный момент ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

Кроме того, президент подчеркнул, что выход Украины из Донецкой и Луганской областей - это стратегический проигрыш украинских Вооруженных сил. Они станут слабее из-за потери фортификационных сооружений и защитной линии.

