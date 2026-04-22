Головне, щоб не став "Путінлендом": Зеленський відповів на чутки про перейменування Донбасу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки щодо перейменування Донбасу на "Донніленд". За його словами, головне, щоб регіон не став "Путінлендом".

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив в коментарі журналістам.

"Під час моїх перемовин інших термінів, аніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає. Відповідно є документи, в яких все це зазначено", - підкреслив він.

Президент додав, що не може коментувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами, які стосуються інших назв.

"На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область залишалися українською землею, і так воно і є. І щоб не було "Путінленд". Оце, мені здається, найголовніше", - зазначив Зеленський.

Що передувало

The New York Times.повідомило, що українські переговорники під час обговорень ситуації на Донбасі запропонували варіант умовної назви частини території як "Донніленд".

Видання зазначило, що термін об'єднує назву регіону та ім'я американського президента і використовувався, зокрема, як неформальна спроба посилити позицію Києва в діалозі зі США.

За словами джерел, ідея з "Доннілендом" розглядалася як спосіб привернути увагу американської адміністрації та підвищити її залученість у процес врегулювання.

Переговори і Донбас

Нагадаємо, у 2026 році Україна вже провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою та США. Сторони не змогли дійти згоди щодо припинення вогню, оскільки РФ хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.