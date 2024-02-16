Значні втрати під Авдіївкою змусили РФ розгортати пересувні крематорії та морги, - ЦНС

"Через високі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни розміщують тіла військових у покинутих школах", - повідомили в ЦНС.

За даними центру, наразі морги у Донецьку переповнені через велику кількість “м’ясних штурмів” росіян на авдіївському напрямку.

У спробах зайняти місто окупанти зазнають непропорційних втрат відносно до тих метрів, на які їм дозволяють просувати українські захисники.

"Водночас в напрямку самої Авдіївки, зі сторони тимчасово окупованих територій, підпілля помітило пересувні крематорії, які розгортають росіяни", - додали в ЦНС.

Ситуація в Авдіївці

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. Наразі відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто. Ситуація на цьому напрямку наближається до критичної.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій розповіли, що на одній з ділянок бійці перебувають на 360 градусів в оточенні ворога, але "кільце" вдається розкрити. Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

Сьогодні стало відомо, що українські війська вирішили відійти з укріпрайону "Зеніт" в Авдіївці.

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