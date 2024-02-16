RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Значительные потери под Авдеевкой вынудили РФ разворачивать мобильные крематории и морги, - ЦНС

Фото: ситуация в Авдеевке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой, россияне были вынуждены разворачивать дополнительные морги и передвижные крематории на территории оккупированной Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой, россияне размещают тела военных в заброшенных школах", - сообщили в ЦНС.

По данным центра, сейчас морги в Донецке переполнены из-за большого количества "мясных штурмов" россиян на авдеевском направлении.

В попытках занять город оккупанты несут непропорциональные потери относительно тех метров, на которые им позволяют продвигать украинские защитники. 

"В то же время в направлении самой Авдеевки, со стороны временно оккупированных территорий, подполье заметило передвижные крематории, которые разворачивают россияне", - добавили в ЦНС.

Ситуация в Авдеевке

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация в этом направлении приближается к критической.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но "кольцо" удается раскрыть. Также защитники сообщили, что кафиры применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня стало известно, что украинские войска решили отойти из укрепрайона "Зенит" в Авдеевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкАвдеевкаВойна России против Украины