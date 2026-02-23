"Значна цифра": Буданов сказав, коли можна очікувати нового обміну

Україна працює над тим, аби провести черговий обмін полоненими з РФ. Він може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова на Justice Conference.

На питання, чи можна очікувати обмін військовополоненими найближчим часом, Буданов відповів, що над цим ведеться робота.

"Ми працюємо над цим. Я сподіваюсь, що все ж таки на цьому тижні це станеться", - сказав керівник ОП.

На уточнення, в якому об'ємі може відбутися обмін, зокрема, чи може він стосуватися 150, чи 200 військовополонених, Буданов зазначив, що йдеться про "значну" кількість.

"Значна цифра. Більша, ніж минулого разу. Скажімо так", - підсумував Буданов.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, що минулого разу вдалося повернути додому 157 українців. З російської неволі було визволено 150 військових та 7 цивільних.

Цей обмін став першим за близько 5 місяців. Його вдалося провести за підсумками тристоронніх перемовин між Україною США та РФ в Абу-Дабі (ОАЕ).

До цього майже пів року Росія навмисно затримувала домовленості, блокуючи повернення українських військових та цивільних.

За словами президента Володимира Зеленського, всього країна-агресорка наразі утримує до семи тисяч українських полонених.