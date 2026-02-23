ua en ru
"Значна цифра": Буданов сказав, коли можна очікувати нового обміну

Київ, Понеділок 23 лютого 2026 14:31
UA EN RU
"Значна цифра": Буданов сказав, коли можна очікувати нового обміну Фото: Кирило Буданов, керівник Офісу президента України (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Україна працює над тим, аби провести черговий обмін полоненими з РФ. Він може відбутися найближчим часом.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова на Justice Conference.

Читайте також: "Три роки чекав сина, і сьогодні він вдома": репортаж РБК-Україна з обміну полоненими

На питання, чи можна очікувати обмін військовополоненими найближчим часом, Буданов відповів, що над цим ведеться робота.

"Ми працюємо над цим. Я сподіваюсь, що все ж таки на цьому тижні це станеться", - сказав керівник ОП.

На уточнення, в якому об'ємі може відбутися обмін, зокрема, чи може він стосуватися 150, чи 200 військовополонених, Буданов зазначив, що йдеться про "значну" кількість.

"Значна цифра. Більша, ніж минулого разу. Скажімо так", - підсумував Буданов.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, що минулого разу вдалося повернути додому 157 українців. З російської неволі було визволено 150 військових та 7 цивільних.

Цей обмін став першим за близько 5 місяців. Його вдалося провести за підсумками тристоронніх перемовин між Україною США та РФ в Абу-Дабі (ОАЕ).

До цього майже пів року Росія навмисно затримувала домовленості, блокуючи повернення українських військових та цивільних.

За словами президента Володимира Зеленського, всього країна-агресорка наразі утримує до семи тисяч українських полонених.

Втім, глава держави за підсумками перемовин Україна-США-РФ у Женеві (відбулися 17-18 лютого) анонсував, що найближчими днями може бути досягнута домовленість про новий обмін з росіянами.

