ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Значительная цифра": Буданов сказал, когда можно ожидать нового обмена

Киев, Понедельник 23 февраля 2026 14:31
UA EN RU
"Значительная цифра": Буданов сказал, когда можно ожидать нового обмена Фото: Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Украина работает над тем, чтобы провести очередной обмен пленными с РФ. Он может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова на Justice Conference.

Читайте также: "Три года ждал сына, и сегодня он дома": репортаж РБК-Украина с обмена пленными

На вопрос, можно ли ожидать обмен военнопленными в ближайшее время, Буданов ответил, что над этим ведется работа.

"Мы работаем над этим. Я надеюсь, что все же на этой неделе это произойдет",- сказал руководитель ОП.

На уточнение, в каком объеме может состояться обмен, в частности, может ли он касаться 150 или 200 военнопленных, Буданов отметил, что речь идет о "значительном" количестве.

"Значительная цифра. Больше, чем в прошлый раз. Скажем так", - подытожил Буданов.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Напомним, что в прошлый раз удалось вернуть домой 157 украинцев. Из российской неволи было освобождено 150 военных и 7 гражданских.

Этот обмен стал первым за около 5 месяцев. Его удалось провести по итогам трехсторонних переговоров между Украиной США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ).

До этого почти полгода Россия намеренно задерживала договоренности, блокируя возвращение украинских военных и гражданских.

По словам президента Владимира Зеленского, всего страна-агрессор пока удерживает до семи тысяч украинских пленных.

Впрочем, глава государства по итогам переговоров Украина-США-РФ в Женеве (состоялись 17-18 февраля) анонсировал, что в ближайшие дни может быть достигнута договоренность о новом обмене с россиянами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов Обмен пленными Война в Украине
Новости
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти