Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР викрило заступника командира батальйону
В Одеській області заступник командира батальйону одної з військових частин змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Згідно з даними слідства, з серпня 2022 року заступник командира військової частини наказав бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України - будувати для нього маєток під Одесою.
"Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн", - додає ДБР.
Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Йому загрожує позбавлення волі строком на до 12 років.
Фото: Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР викрило заступника командира батальйону (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області відповідальний по військовій частині побив солдата внаслідок чого останнього було госпіталізовано. Подібний інцидент також нещодавно стався в одному з районних відділів ТЦК та СП у Полтавській області.
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