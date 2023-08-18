ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР викрило заступника командира батальйону

Новость на русском →
П'ятниця 18 серпня 2023 11:26
Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР викрило заступника командира батальйону Фото: Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР викрило заступника командира батальйону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одеській області заступник командира батальйону одної з військових частин змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Згідно з даними слідства, з серпня 2022 року заступник командира військової частини наказав бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України - будувати для нього маєток під Одесою.

"Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн", - додає ДБР.

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Йому загрожує позбавлення волі строком на до 12 років.

Фото: Змушував підлеглих будувати йому будинок: ДБР викрило заступника командира батальйону (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області відповідальний по військовій частині побив солдата внаслідок чого останнього було госпіталізовано. Подібний інцидент також нещодавно стався в одному з районних відділів ТЦК та СП у Полтавській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Війна в Україні
NEWS
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні