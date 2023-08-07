Воєнком у Полтавській області жорстоко побив підлеглого. ДБР оголосило йому підозру

Начальник одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Полтавській області побив до втрати свідомості свого підлеглого. Правоохоронці оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі.

Аби "прикрити рота" підлеглому, воєнком вирішив провести "виховну роботу", - повідомили у ДБР.

Обставини побиття

Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його телефоном на розмову.

Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі.

"Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані", - додали у Державному бюро розслідувань.

Що їм тепер загрожує

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Фото: Оголошення підозри (dbr.gov.ua)

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у:

Перевищенні службових повноважень;

Погрозі або насильстві щодо начальника.

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП.

Нещодавно в Полтавській області під час одержання хабаря викрили керівника одного з районних військкоматів.

Також колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП викрили на організації "схеми" зі збагачення наближених осіб, а також допомозі представникам місцевого криміналітету.