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У військовій частині в Одеській області побили бійця: ДБР відкрило справу

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Понеділок 14 серпня 2023 12:00
У військовій частині в Одеській області побили бійця: ДБР відкрило справу Ілюстративне фото: у військовій частині в Одеській області побили бійця (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відповідальний по військовій частині побив бійця в одній з таких установ в Одеській області. Військового госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що 12 серпня ДБР отримало інформацію, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізували військового із забоями голови.

Працівники провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні.

Потерпілий розповів, що тілесні ушкодження йому завдав відповідальний по військовій частині.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК). Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.

Надзвичайні ситуації у військових частинах

Зазначимо, що це вже не перша бійка у військовій частині. Так, нещодавно начальник одного з районних відділів ТЦК у Полтавській області побив до втрати свідомості свого підлеглого.

Раніше головний військком Рівненської області Сергій Луцюк разом з керівником районного ТЦК та СЦ він побив військового битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах.

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