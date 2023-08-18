Заставлял подчиненных строить ему дом: ГБР разоблачило заместителя командира батальона

В Одесской области заместитель командира батальона одной из воинских частей заставлял подчиненных строить частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Согласно данным следствия, с августа 2022 года заместитель командира воинской части приказал бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины - строить для него имение под Одессой.

"Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн", - добавляет ГБР.

Сейчас заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото: Заставлял подчиненных строить ему дом: ДБР разоблачило заместителя командира батальона (dbr.gov.ua)