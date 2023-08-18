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Заставлял подчиненных строить ему дом: ГБР разоблачило заместителя командира батальона

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Пятница 18 августа 2023 11:26
Заставлял подчиненных строить ему дом: ГБР разоблачило заместителя командира батальона Фото: Заставлял подчиненных строить ему дом: ГБР разоблачило заместителя командира батальона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области заместитель командира батальона одной из воинских частей заставлял подчиненных строить частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Согласно данным следствия, с августа 2022 года заместитель командира воинской части приказал бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины - строить для него имение под Одессой.

"Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн", - добавляет ГБР.

Сейчас заместителю командира сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото: Заставлял подчиненных строить ему дом: ДБР разоблачило заместителя командира батальона (dbr.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области ответственный по воинской части избил солдата в результате чего последний был госпитализирован. Подобный инцидент недавно произошел в одном из районных отделов ТЦК и СП в Полтавской области.

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