Головна » Життя » Суспільство

Змушували працювати на СТО: ДБР викрило офіцерів, які заробляли гроші на військових

П'ятниця 12 грудня 2025 13:21
Змушували працювати на СТО: ДБР викрило офіцерів, які заробляли гроші на військових Фото: ДБР викрило офіцерів, які заробляли гроші на військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва ЗСУ повідомили про підозру двом посадовцям військової частини з Хмельниччини, які відправляли військових працювати на приватній СТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідчі встановили щонайменше чотирьох військовослужбовців, які, до того ж "ділились" грошовим забезпеченням з керівництвом.

Як працювала схема

Фігуранти виявляли військових, які не бажали нести службу, але хотіли залишатися у штаті частини. Потім їх відправляли працювати на станцію технічного обслуговування у Київській області, де вони ремонтували приватні авто та фактично заробляли гроші в інтересах знайомого одного з посадовців.

За оперативними даними, сума збитків державі у вигляді безпідставних виплат може перевищувати 1 млн гривень, оскільки схема діяла понад рік.

Наразі ДБР досліджує службову документацію частини, щоб встановити точний розмір завданої шкоди та ідентифікувати інших можливих причетних. За такі дії фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Розкрадання коштів на ЗСУ

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.

Також було затримано колишнього посадовця Міноборони на розтраті понад 1 мільярда гривень, виділених також на закупівлю продуктів для ЗСУ. Він уклав договори за значно завищеними цінами.

Окрім того, повідомлялось, що злочинна група заволоділа 15,5 млн гривень, які були призначені для потреб військової частини. Організатора затримала поліція.

