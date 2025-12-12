Змушували працювати на СТО: ДБР викрило офіцерів, які заробляли гроші на військових

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва ЗСУ повідомили про підозру двом посадовцям військової частини з Хмельниччини, які відправляли військових працювати на приватній СТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідчі встановили щонайменше чотирьох військовослужбовців, які, до того ж "ділились" грошовим забезпеченням з керівництвом.

Як працювала схема

Фігуранти виявляли військових, які не бажали нести службу, але хотіли залишатися у штаті частини. Потім їх відправляли працювати на станцію технічного обслуговування у Київській області, де вони ремонтували приватні авто та фактично заробляли гроші в інтересах знайомого одного з посадовців.

За оперативними даними, сума збитків державі у вигляді безпідставних виплат може перевищувати 1 млн гривень, оскільки схема діяла понад рік.

Наразі ДБР досліджує службову документацію частини, щоб встановити точний розмір завданої шкоди та ідентифікувати інших можливих причетних. За такі дії фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.