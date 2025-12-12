Заставляли работать на СТО: ГБР разоблачило офицеров, которые зарабатывали деньги на военных
Работники Государственного бюро расследований при содействии руководства ВСУ сообщили о подозрении двум должностным лицам воинской части из Хмельницкой области, которые отправляли военных работать на частной СТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следователи установили по меньшей мере четырех военнослужащих, которые, к тому же "делились" денежным обеспечением с руководством.
Как работала схема
Фигуранты выявляли военных, которые не желали нести службу, но хотели оставаться в штате части. Затем их отправляли работать на станцию технического обслуживания в Киевской области, где они ремонтировали частные авто и фактически зарабатывали деньги в интересах знакомого одного из должностных лиц.
По оперативным данным, сумма ущерба государству в виде безосновательных выплат может превышать 1 млн гривен, поскольку схема действовала более года.
Сейчас ГБР исследует служебную документацию части, чтобы установить точный размер нанесенного ущерба и идентифицировать других возможных причастных. За такие действия фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Хищение средств на ВСУ
Напомним, ранее антикоррупционные органы разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Также был задержан бывший чиновник Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных также на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.
Кроме того, сообщалось, что преступная группа завладела 15,5 млн гривен, которые были предназначены для нужд воинской части. Организатора задержала полиция.