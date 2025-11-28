Заволоділи 15 млн гривень: поліція викрила схему розкрадання коштів на ЗСУ

Злочинна група заволоділа 15,5 мільйонами гривень, які були призначені для потреб військової частини. Організатора затримала поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

"У 2024 році керівник комерційного підприємства організував схему "перемоги" підконтрольної компанії у закупівлях для потреб військової частини. Вартість послуг була безпідставно завищена", - йдеться у повідомленні.

Деталі схеми

За даними слідства, організатор схеми спланував, що для "перемоги" підконтрольної компанії у тендері для потреб Сил безпеки та оборони необхідно створити ілюзію конкуренції та нібито єдиної вигідної пропозиції.

Він забезпечив участь у тендері кількох підконтрольних юридичних осіб, які подали завідомо невигідні комерційні пропозиції.

Таким чином у посадових осіб Збройних Сил України було створено враження конкуренції та вигідності пропозиції компанії, яку контролював організатор.

Як вказали у поліції, після "перемоги" у тендерних закупівлях підозрюваний особисто підписав договори з керівництвом військової частини про закупівлю товарів за завищеними цінами, забезпечив їх поставку та прийняття військовими, а також отримання грошових коштів на рахунки.

Зазначається, що отримані кошти були розподілені між учасниками схеми та витрачені на власні потреби.

Що загрожує

27 листопада поліцейські провели 39 обшуків на території Київської, Львівської, Хмельницької, Черкаської, Сумської, Житомирської областей та в місті Києві.

Вилучено документи та носії інформації, які є доказами у кримінальному провадженні.

Організатору схеми та його спільнику повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Одного з фігурантів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі готують матеріали для обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: викрито злочинну групу, яка заволоділа 15,5 млн гривень, призначеними для закупівлі запчастин та ремонту військової техніки (npu.gov.ua)