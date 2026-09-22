На зміну застарілим Chromebook: Google випустила нові преміальні ноутбуки на Android

Чому Google відмовилася від традиційних Chromebook?

Протягом багатьох років Chromebook займали нішу недорогих пристроїв для навчання та базової роботи з вебсервісами, проте так і не змогли стати повноцінною альтернативою ПК.

Головна причина - відсутність нативного ПЗ.

Нові Googlebook побудовані на єдиному стеку коду з мобільною системою Android. Це дозволяє запускати програми з Play Store нативно, без використання віртуальних машин.

Окрім цього, пристрої оснащені спеціальною версією браузера Chrome десктопного рівня та підтримують глибшу інтеграцію зі смартфонами.

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Технічні характеристики

Перша лінійка Googlebook представлена 5 моделями від партнерів-виробників, серед яких Acer, Dell, HP, Lenovo та Asus.

Усі ноутбуки отримали преміальні металеві корпуси, яскраві OLED-дисплеї, сенсорні тачпади з тактильним відгуком і безвентиляторну систему охолодження.

На кришці кожного девайса розміщено світлодіодну панель Glowbar. Вона світиться під час завантаження системи та показує рівень заряду акумулятора, а в майбутньому розробники отримають спеціальний API-інструментарій для розширення її функціоналу.

Технічне оснащення моделей містить:

Процесори Qualcomm Snapdragon X Elite або Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake).

Оперативну пам'ять 16 ГБ у базових версіях із можливістю розширення до 32 ГБ.

Нейронні процесори (NPU) потужністю 45 TOPS для локальної обробки завдань штучного інтелекту.

Автономність до 14 годин відтворення відео та до 16 годин перегляду вебсторінок.

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Ціни та специфікації стартової лінійки

Acer Googlebook 14 (ціна стартує від 899 доларів) - єдиний трансформер у лінійці, оснащений процесором Intel Core Ultra 5 або 7, 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем від 256 ГБ та 14-дюймовим OLED-екраном із роздільною здатністю 2,8k. Вага пристрою становить 1,22 кг.

Dell XPS Googlebook (від 1199 доларів) - девайс на базі Snapdragon X Elite з 13,4-дюймовим екраном 2,5k, від 16 до 32 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем від 512 ГБ. Важить 1,13 кг.

HP Googlebook 14 (від 1299 доларів) - модель на Snapdragon X Elite із 14-дюймовим OLED-дисплеєм 2,8k, алюмінієвим корпусом і вагою 1,22 кг.

Lenovo Googlebook 15 (від 1299 доларів) - пристрій із 15,3-дюймовим OLED-екраном 2,8k, чипом Intel Core Ultra 5, корпусом із магнієвого сплаву та вуглеволокна, а також розпізнаванням обличчя. Вага - 1,22 кг.

Asus Googlebook 14 (від 1299 доларів) - найлегший ноутбук серії вагою всього 1,0 кг з 14-дюймовим OLED-дисплеєм 3k та процесором Intel Core Ultra 5 або 7.

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Інтеграція зі смартфонами

Googlebook пропонують нові функції взаємодії з мобільними пристроями.

Завдяки технології Cast My Apps користувачі можуть відкривати та використовувати додатки, встановлені на смартфоні Android, в окремому вікні на ноутбуці без фізичного контакту з телефоном.

Функція Continue On дозволяє продовжувати роботу в додатках з того місця, де користувач зупинився на смартфоні. Для файлової системи передбачено наскрізний доступ до пам'яті мобільного пристрою.

Щодо встановлення програм із сторонніх джерел, Google впроваджує жорсткіші вимоги: завантаження сторонніх файлів APK буде дозволено лише від розробників, які пройшли офіційне підтвердження особи.

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Штучний інтелект та інструменти для розробників

Система глибоко інтегрована з моделями Gemini. Нова функція Magic Pointer дозволяє активувати штучний інтелект простим похитуванням курсора.

Він може автоматично витягувати дати з листів для календаря, перевіряти пошту на наявність фішингу або редагувати зображення на екрані.

Для голосового введення використовується інструмент Rambler, який видаляє вигуки та автоматично коригує текст.

Для розробників передбачено середовище Antigravity для створення, тестування та розгортання додатків, а також повноцінний термінал із підтримкою CLI.

Додамо - прийом передзамовлень на нові пристрої вже стартував, а офіційні продажі розпочнуться 4 жовтня.

Покупці будь-якої моделі отримають річну передплату на сервіс Google AI Pro з 5 ТБ у хмарному сховищі та рік підписки на ігровий стримінговий сервіс GeForce Now.