На смену устаревшим Chromebook: Google выпустила новые премиальные ноутбуки на Android

Почему Google отказалась от традиционных Chromebook?

В течение многих лет Chromebook занимали нишу недорогих устройств для обучения и базовой работы с вебсервисами, однако так и не смогли стать полноценной альтернативой ПК =.

Главная причина –- отсутствие нативного ПО.

Новые Googlebook построены на единственном стеке кода с мобильной системой Android. Это позволяет запускать приложения из Play Store нативно, без использования виртуальных машин.

Кроме того, устройства оснащены специальной версией браузера Chrome десктопного уровня и поддерживают более глубокую интеграцию со смартфонами.

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Технические характеристики

Первая линейка Googlebook представлена 5 моделями от партнеров-производителей, среди которых Acer, Dell, HP, Lenovo и Asus.

Все ноутбуки получили премиальные металлические корпуса, яркие дисплеи OLED, сенсорные тачпады с тактильным откликом и безвентиляторную систему охлаждения.

На крышке каждого девайса размещена светодиодная панель Glowbar. Она светится во время загрузки системы и показывает уровень заряда аккумулятора, а в будущем разработчики получат специальный инструмент для расширения ее функционала.

Техническое оснащение моделей содержит :

Процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite или Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake).

Оперативная память 16 ГБ в базовых версиях с возможностью расширения до 32 ГБ.

Нейронные процессоры (NPU) мощностью 45 TOPS для локальной обработки задач искусственного интеллекта.

Автономия до 14 часов просмотра видео и до 16 часов просмотра веб-страниц.

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Цены и спецификации стартовой линейки

Acer Googlebook 14 (цена стартует от 899 долларов) - единственный трансформер в линейке, оснащенный процессором Intel Core Ultra 5 или 7, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем от 256 ГБ и 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8k. Вес устройства составляет 1,22 кг.

Dell XPS Googlebook (от 1199 долларов) - девайс на базе Snapdragon X Elite с 13,4-дюймовым экраном 2,5k, от 16 до 32 ГБ оперативной памяти и накопителем от 512 ГБ. Весит 1,13 кг.

HP Googlebook 14 (от 1299 долларов) - модель на Snapdragon X Elite с 14-дюймовым OLED-дисплеем 2,8k, алюминиевым корпусом и весом 1,22 кг.

Lenovo Googlebook 15 (от 1299 долларов) - устройство с 15,3-дюймовым OLED-экраном 2,8k, чипом Intel Core Ultra 5, корпусом из магниевого сплава и углеволокна, а также распознаванием лица. Вес - 1,22 кг.

Asus Googlebook 14 (от 1299 долларов) - самый легкий ноутбук серии весом всего 1,0 кг с 14-дюймовым OLED-дисплеем 3k и процессором Intel Core Ultra 5 или 7.

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Интеграция со смартфонами

Googlebook предлагает новые функции взаимодействия с мобильными устройствами.

Благодаря технологии Cast My Apps, пользователи могут открывать и использовать приложения, установленные на смартфоне Android, в отдельном окне на ноутбуке без физического контакта с телефоном.

Функция Continue On позволяет продолжать работу в приложениях с места, где пользователь остановился на смартфоне. Для файловой системы предусмотрен сквозной доступ к памяти мобильного устройства.

Что касается установки приложений из посторонних источников, Google вводит более жесткие требования: загрузка посторонних файлов APK будет разрешена только от разработчиков, прошедших официальное подтверждение личности.

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Искусственный интеллект и инструменты для разработчиков

Система глубоко интегрирована с моделями Gemini. Новая функция Magic Pointer позволяет активировать искусственный интеллект простым покачиванием курсора.

Он может автоматически извлекать даты из писем календаря, проверять почту на наличие фишинга или редактировать изображение на экране.

Для голосового ввода используется инструмент Rambler, который удаляет выкрики и автоматически корректирует текст.

Для разработчиков предусмотрена среда Antigravity для создания, тестирования и развертывания приложений, а также полноценный терминал с поддержкой CLI.

Добавим - прием предзаказов на новые устройства уже стартовал, а официальные продажи начнутся 4 октября.

Покупатели любой модели получат годовую подписку на сервис Google AI Pro с 5 ТВ в облачном хранилище и год подписки на игровой стриминговый сервис GeForce Now.