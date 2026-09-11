ШІ на робочому столі: Google випустила додаток Gemini для Windows
Google випустила нативний додаток Gemini для ПК на операційних системах Windows 10 та 11 із можливістю швидкого виклику через гарячі клавіші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.
Швидкий доступ: ключові сценарії використання
Головною особливістю додатка стала можливість миттєвого виклику ШІ-асистента поверх будь-яких активних вікон.
Для цього достатньо натиснути комбінацію клавіш Alt + Space. Це дозволяє швидко перевірити факти в документі, згенерувати ідеї для заголовків презентації та одразу повернутися до роботи.
Розробники виділяють три основні напрями роботи з програмою:
Миттєва допомога через шорткат: виклик Gemini комбінацією Alt + Space поверх активного робочого простору для швидких відповідей чи брейнштормінгу.
Окремий робочий простір для складних завдань: доступ до автономного AI-агента Gemini Spark, який працює у режимі 24/7 і може виконувати багатокрокові доручення, а також створення чернеток та підсумків проєктів на основі даних із Gmail та Google Drive.
Генерація мультимедіа в одному місці: створення користувацьких зображень за допомогою інструмента Nano Banana та режисура високоякісного відео за допомогою Gemini Omni безпосередньо з робочого столу.
The @GeminiApp is now available for Windows— Google (@Google) September 10, 2026
Just press Alt + Space to bring instant Gemini assistance right to your desktop alongside your favorite apps and tools. pic.twitter.com/g3wbdvzxii
Продуктивність та доступність
У Google наголошують, що додаток є "легким і тихим", тому він працює у фоновому режимі та не уповільнює систему ПК.
Наразі програма вже доступна для безкоштовного завантаження по всьому світу для користувачів Windows 10 та 11 на офіційній сторінці gemini.google/desktop.
Розробники зазначають, що це лише початок розвитку нативного ПК-клієнта і надалі додаток отримуватиме нові системні можливості.