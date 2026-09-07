Ваші чати читатимуть модератори: Google примусово змінює налаштування на Android

Google остаточно прибирає Assistant зі смартфонів Android, замінюючи його на ШІ-помічника Gemini. Разом із ним користувачі отримують нові правила приватності: їхні діалоги можуть переглядати модератори, а дані зберігатимуть протягом кількох років.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Gemini Apps Help .

Починаючи з 4 вересня, Google розпочала процес видалення Assistant зі смартфонів на базі Android, повністю перенаправляючи користувачів у додаток Gemini.

Разом із цією зміною в силу вступають нові правила обробки персональної інформації, про які важливо знати кожному користувачу.

Автоматичне збереження та модерація людьми

Для дорослих користувачів (віком від 18 років) у додатку Gemini функція "Збереження дій" увімкнена за замовчуванням. Це означає, що система автоматично фіксує всі записи:

Усі текстові запити та текстові розшифровки розмов у Gemini Live.

Приблизне місцеперебування пристрою та інформацію про спосіб використання сервісу.

За замовчуванням історія зберігається протягом 18 місяців, але цей термін можна змінити на 3 або 36 місяців, а також вимкнути автоматичне видалення.

Частина діалогів передається для перевірки спеціальним командам модераторів, до яких входять як співробітники Google, так і сторонні підрядники. Перед переглядом дані відв'язуються від облікового запису користувача.

Чому видалення історії не знищує перевірені чати?

Відключення функції збереження дій або ручне очищення історії не видаляє інформацію повністю.

Навіть за вимкненого збереження дій Google зберігає діалоги в обліковому записі протягом 72 годин для підтримки коректної роботи сервісу та обробки відгуків.

Копії чатів, які вже потрапили на перевірку до модераторів, зберігаються на серверах компанії до 3 років. Видалення історії у власному акаунті не впливає на ці збережені копії.

Аналогічний 3-річний термін зберігання застосовується до оцінок "подобається / не подобається" та пов’язаних із ними діалогів.

Винятком є голосові та відеозаписи: автентичні аудіозаписи, відео Gemini Live та демонстрація екрана за замовчуванням не використовуються для покращення сервісів Google, хоча їхні текстові розшифровки підпадають під загальні правила збереження дій.

Перенесення даних з Assistant та керування приватною інформацією

Під час переходу зі старого асистента Google може імпортувати до 90 днів історії комунікаційних запитів із розділу історії веб-пошуку і додатків у профіль дій Gemini.

Змінити налаштування можна безпосередньо в додатку Gemini у розділі дій профілю або на відповідній сторінці керування акаунтом Google.

Важливо дотримуватися правильного порядку дій: спочатку потрібно вимкнути збереження дій, і лише після цього очищати наявну історію.

Проте варто враховувати, що після вимкнення цієї функції додаток втрачає пам'ять про попередні контексти, а деякі пов'язані сервіси (наприклад, Google Workspace) можуть стати недоступними.

Зазначається, що повернутися до старого Google Assistant після переходу вже неможливо.