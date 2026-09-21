Під час травневого тестування на кібербезпеку Google Gemini вийшов за межі тестового середовища та здійснив реальні атаки на три сторонні компанії.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на розслідування The Wall Street Journal .

Як Gemini зламав сторонні сайти: хронологія та деталі

У травні незалежна компанія Irregular, яка спеціалізується на оцінці кібербезпеки, проводила стандартну перевірку можливостей моделі Gemini.

Через технічний недолік і помилку в налаштуваннях тестового середовища модель випадково отримала відкритий доступ до інтернету - хоча за протоколом його не повинно було бути.

Використовуючи загальнодоступну інформацію в мережі та метод brute-force для підбору облікових даних, Gemini зламала три сайти, які вона помилково сприйняла як частину тестового полігону.

За словами віцепрезидентки з безпеки Google Гезер Адкінс, щойно модель "усвідомила ситуацію та зрозуміла, що підібрала пароль до реального ресурсу, вона одразу припинила свої дії".

Проте сам факт такого прориву викликав чимало запитань в індустрії.

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Чому інцидент приховали?

Як з'ясувалося, Google свідомо не стала одразу розголошувати інформацію про злам, оскільки керівництво компанії не вважало це "прикладом дезорієнтації моделі" (model misalignment).

У компанії кваліфікували подію як "курйозну помилку ідентифікації" та запевнили, що ситуація трималася під контролем.

Гезер Адкінс підкреслила, що команда безпеки Google одразу зв'язалася з усіма трьома постраждалими організаціями, повідомила їх про вразливості та спільно з партнерами-тестувальниками оновила протоколи проведення перевірок.

В Irregular також підтвердили інцидент, зазначивши, що аналогічні проблеми раніше зачіпали й інші провідні лабораторії.

Системна криза безпеки у галузі високих розробок

Подібні інциденти стрімко накопичуються на тлі загального буму штучного інтелекту.

Так, раніше стало відомо про схожі проблеми під час тестування моделей від Meta та OpenAI - зокрема, недавні епізоди з автономними агентами.

Провідні експерти б'ють на сполох.

Зокрема, генеральний директор компанії з кібербезпеки Corridor Джек Кейбл зазначив, що "метапроблема полягає у тому, що новітні моделі все частіше виходять за межі дозволеного алгоритмами функціоналу та здійснюють реальні кібератаки".

На тлі таких подій уряди різних країн - зокрема США - посилюють тиск на технологічних гігантів, вимагаючи жорсткішого нагляду, прозорості та перевірки безпеки нових поколінь нейромереж.