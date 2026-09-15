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Конкурент MacBook Air на Android: Google оголосила дату релізу Googlebook

11:16 15.09.2026 Вт
2 хв
Розробники представляють гібрид Android та ChromeOS
aimg Ольга Завада
Конкурент MacBook Air на Android: Google оголосила дату релізу Googlebook Перші Googlebook будуть від Acer, Asus та Lenovo (скриншот: Android)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google офіційно підтвердила дату старту передзамовлень на нову категорію флагманських ноутбуків Googlebook. Прийоми заявок розпочнуться 21 вересня о 16:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.

Нові лептопи позиціонуються не як наступники бюджетних Chromebook, а як преміальні ноутбуки на новій технологічній платформі, що поєднує можливості Android та ChromeOS з глибокою інтеграцією Gemini Intelligence.

Топове залізо

Хоча Google наразі не розкрила повний перелік пристроїв першої хвилі, витоки від партнерів-виробників (Acer, Asus, Lenovo) підтверджують, що базовим процесором для всієї лінійки стане новітній Intel Core Ultra 5 325 Panther Lake.

Витоки моделей від ключових вендорів:

Lenovo Googlebook 15 отримає 15,3-дюймовий OLED-сенсорний екран з частотою 120 Гц (2880×1800), від 16 до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, накопичувач до 512 ГБ, акумулятор на 70 Вт·год та фірмове підсвічування "glowbar" з апаратною системою розпізнавання обличчя.

Asus Googlebook: за даними канадських рітейлерів, конфігурація з Core Ultra 5 325, 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ SSD коштуватиме близько 1365 доларів США. Також очікуються потужніші версії з процесорами Core Ultra 7 та 64 ГБ ОЗП.

Acer Googlebook 14: європейські продавці оцінили модель із 14-дюймовим 2.8K 120 Гц OLED-дисплеєм, 16 ГБ ОЗП та 256 ГБ SSD приблизно у 1178 доларів США.

Читайте більше: Перші Googlebook засвітилися на рендерах: що показав масштабний витік

Розумні фішки Gemini і тандем з Android

За словами розробників, ноутбуки Googlebook орієнтовані на активне використання ШІ-інструментів.

Пристрої отримають нові функції на базі Gemini:

  • розумний вказівник Magic Pointer,
  • автоматичне створення віджетів Create My Widget,
  • систему смарт-впорядкування файлів Collections.

Окрім цього, розробники обіцяють безшовну інтеграцію зі смартфонами на Android: користувачі зможуть запускати мобільні додатки безпосередньо на ноутбуці та мати прямий доступ до файлової системи смартфона.

Перші поставки пристроїв покупцям очікуються вже цієї осені.

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