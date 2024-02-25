Змінив позицію. Лідер правої партії Нідерландів готовий обговорювати будь-яку допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вілдерс, який прагне очолити новий уряд після того, як його партія виграла вибори в листопаді, раніше стверджував, що Нідерланди мають припинити постачання зброї в Україну, тому що він необхідний їм для захисту.

Опір Вілдерса подальшої військової допомоги був одним із кількох каменів спотикання, що заважають йому сформувати коаліційний уряд протягом трьох місяців після його перемоги на виборах, але у повідомленні у соціальній мережі X він змінив свою лінію. Але через місяці політик все ж таки змінив свою позицію.

"Партія свободи" підтримує Україну і готова говорити про будь-який вид допомоги", - сказав він, назвавши війну Росії проти України "незаконною та варварською".

Потенційні партнери Вілдерса щодо коаліції ніколи не підтримували його прагнення припинити постачання допомоги Україні. У п'ятницю вони підтвердили цю позицію, і в спільній заяві кілька опозиційних партій заявили, що хочуть продовжувати економічну, політичну та військову підтримку України стільки, скільки потрібно.

Допомога від Нідерландів України

Нідерланди після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації надають Україні не лише оборонну, а й фінансову допомогу. Наприкінці листопада глава МЗС Нідерландів оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України у 2024 році.

Також Нідерланди направили Україні танки та іншу військову техніку, а разом із Данією очолили авіаційну коаліцію.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

19 лютого також стало відомо, що Нідерланди, які нещодавно приєдналися до коаліції дронів, вже почали передавати Україні безпілотники.