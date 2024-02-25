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Изменил позицию. Лидер правой партии Нидерландов готов обсуждать любую помощь Украине

Воскресенье 25 февраля 2024 07:39
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Изменил позицию. Лидер правой партии Нидерландов готов обсуждать любую помощь Украине Фото: Герт Вилдерс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лидер правой "Партии свободы" (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс дал понять, что готов рассмотреть вопрос о будущей военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вилдерс, который стремится возглавить новое правительство после того, как его партия выиграла выборы в ноябре, ранее утверждал, что Нидерланды должны прекратить поставки оружия в Украину, потому что оно необходимо им для защиты.

Сопротивление Вилдерса дальнейшей военной помощи было одним из нескольких камней преткновения, мешающих ему сформировать коалиционное правительство в течение трех месяцев после его победы на выборах, но в сообщении в социальной сети X он изменил свою линию. Но спустя месяцы политик все же изменил свою позицию.

""Партия свободы" поддерживает Украину и готова говорить о любом виде помощи", - сказал он, назвав войну России против Украины "незаконной и варварской".

Потенциальные партнеры Вилдерса по коалиции никогда не поддерживали его стремление прекратить поставки помощи Украине. В пятницу они подтвердили эту позицию, и в совместном заявлении несколько оппозиционных партий заявили, что хотят продолжать экономическую, политическую и военную поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Помощь от Нидерландов Украины

Нидерланды после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывают Украине не только оборонную, но и финансовую помощь. В конце ноября глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд. евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также Нидерланды направили Украине танки и другую военную технику, а вместе с Данией возглавили авиационную коалицию.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

19 февраля также стало известно, что Нидерланды, которые недавно присоединились к коалиции дронов, уже начали передавать Украине беспилотники.

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