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Нідерланди нададуть додаткову допомогу Україні на 2,7 млрд євро у 2024 році

Четвер 30 листопада 2023 16:26
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Нідерланди нададуть додаткову допомогу Україні на 2,7 млрд євро у 2024 році Фото: міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот (flickr.com/ministeriebz)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди оголосили про плани щодо надання додаткової допомоги в розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України в її війні з Росією наступного року.

Про це заявила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Нідерланди продовжать надавати Україні підтримку, скільки буде потрібно і як буде потрібно", - заявила вона на 30-му засіданні Ради міністрів (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії Скоп'є.

Міністр сказала, що Нідерланди "раді оголосити, що ми підтримаємо Україну додатковим пакетом допомоги в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік".

Це сталося після того, як міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що військова допомога допоможе задовольнити потреби України в боєприпасах і підтримати платформи і системи, вже поставлені в країну.

Підтримка України від Нідерландів

Нідерланди є одним із союзників України у війні з російською агресією. Амстердам надає Україні не лише військову, а й економічну допомогу.

Наприклад, нещодавно Нідерланди оголосили про передачу нового пакету військової допомоги, до якого увійшли кошти для розмінування, боєприпаси та дрони.

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