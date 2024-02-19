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Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотники у рамках коаліції дронів, - Міноборони

Нідерланди, Понеділок 19 лютого 2024 22:55
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Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотники у рамках коаліції дронів, - Міноборони Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди, які нещодавно приєдналися до коаліції дронів, уже почали передавати Україні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен в інтерв'ю Delfi.

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України", - сказала Оллонґрен.

Вона також нагадала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції протиповітряної оборони для України.

"Наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі. Тож має сенс брати участь у такого роду коаліції. І я думаю, що, як і у випадку з безпілотниками, нам потрібно дуже точно визначити, що потрібне Україні", - зазначила міністр.

До того ж Оллонґрен підтвердила, що триває навчання українських пілотів на F-16.

"Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16 разом із Данією та Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим. Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу", - зазначила глава Міноборони Нідерландів.

Коаліція дронів

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:

  • Швеція;
  • Данія;
  • Німеччина;
  • Литва;
  • Естонія;
  • Нідерланди.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Як повідомив Умєров, коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого.

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