"Змінили тактику": Ігнат про удари росіян "Шахедами" по українських містах
Останніми тижнями російські війська посилили атаки на різні регіони України. Зокрема, вони змінили тактику застосування ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"За крайні тижні Росія посилила напади на різні регіони, дещо змінила тактику застосування "Шахедів". Про це ми теж неодноразово говорили в ефірі", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що під час масованої атаки, яку було здійснено ворогом у ніч на 6 червня, "на жаль, є влучання і руйнування".
Проте, як підкреслив Ігнат, сили протиповітряної оборони відпрацювали досить ефективно, збиваючи ворожі цілі.
"Маємо збиті балістичні ракети, деякі не досягли цілей. Збито переважну більшість крилатих ракет противника. І по дронах теж є 169 локаційно-втрачених, а також 199 збитих ударних БпЛА ворога", - наголосив Ігнат.
Він додав, що Сили оборони застосовують усі наявні засоби для збиття ворожих цілей, щоб захистити людей. Ігнат підкреслив, що ефективність західних літаків при перехопленні повітряних цілей залишається високою.
На запитання про те, чи може Росія готувати найближчими днями атаки, подібні до тієї, яку було здійснено 6 червня, він сказав, що готуватися потрібно до будь-чого, оскільки Росія продовжує порушувати норми міжнародного права і конвенції ведення війни.
"Нам доводиться чекати від Росії чого завгодно щодня. Тому про те, що може статися, про прогнозування, наші певні служби, розвідка, які можливо будуть повідомляти про потенційні загрози. Наша справа - готуватися", - зазначив він.
Масована атака на Україну 6 червня
Нагадаємо, вночі Росія завдала масованого удару по українських містах, застосувавши ракети та безпілотники. У Києві уламки впали в кількох районах, унаслідок чого спалахнули пожежі, пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінія метрополітену та автозаправна станція.
В українській столиці загинули три людини. У стаціонарах перебувають 17 постраждалих, 8 отримують допомогу амбулаторно.
Також під обстріл потрапив Тернопіль. Зафіксовано влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Через це частина міста залишилася без електрики.
Крім того, під комбінований удар потрапив Чернігів. У житловому масиві є руйнування і поранені. Також були атаковані Полтавська та Львівська області.
Коментуючи масовану атаку, президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти не змінюють свого почерку. За словами українського лідера, у восьми областях постраждали щонайменше 49 осіб.
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