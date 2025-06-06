"Змінили тактику": Ігнат про удари росіян "Шахедами" по українських містах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону .

"За крайні тижні Росія посилила напади на різні регіони, дещо змінила тактику застосування "Шахедів". Про це ми теж неодноразово говорили в ефірі", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що під час масованої атаки, яку було здійснено ворогом у ніч на 6 червня, "на жаль, є влучання і руйнування".

Проте, як підкреслив Ігнат, сили протиповітряної оборони відпрацювали досить ефективно, збиваючи ворожі цілі.

"Маємо збиті балістичні ракети, деякі не досягли цілей. Збито переважну більшість крилатих ракет противника. І по дронах теж є 169 локаційно-втрачених, а також 199 збитих ударних БпЛА ворога", - наголосив Ігнат.

Він додав, що Сили оборони застосовують усі наявні засоби для збиття ворожих цілей, щоб захистити людей. Ігнат підкреслив, що ефективність західних літаків при перехопленні повітряних цілей залишається високою.

На запитання про те, чи може Росія готувати найближчими днями атаки, подібні до тієї, яку було здійснено 6 червня, він сказав, що готуватися потрібно до будь-чого, оскільки Росія продовжує порушувати норми міжнародного права і конвенції ведення війни.

"Нам доводиться чекати від Росії чого завгодно щодня. Тому про те, що може статися, про прогнозування, наші певні служби, розвідка, які можливо будуть повідомляти про потенційні загрози. Наша справа - готуватися", - зазначив він.