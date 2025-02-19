Зміни вже відсьогодні. Як у Києві працюватиме транспорт під час хвилини мовчання

Як інформуватимуть про хвилину мовчання у Києві

Наприкінці січня 2025-го КМДА підготувала рекомендації щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві, вони передбачають інформування пасажирів у транспорті, голосове оголошення на Майдані та Хрещатику, а також у вигляді повідомлень через застосунок "Київ Цифровий".

"Сьогодні перший день, коли оголошення лунало на 19 станціях київського метрополітену, а також через гучномовці оголошувалось на Майдані Незалежності та на Хрещатику. Також планується інформування у наземному громадському транспорті", - говорить голова постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

За її словами, місто зараз працює з власниками рекламних конструкцій, щоб через них також можна було інформувати пасажирів про хвилину мовчання.

"Дуже різна була сьогодні реакція людей у метро, дехто продовжував говорити телефоном. Було приємно, що кілька людей поклали руку на серце. Тому ми розуміємо, що робимо правильну річ, і якщо вона працюватиме на постійній основі, то люди почнуть на неї трохи по-іншому реагувати", - каже заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Роман Лелюк.

Він також зазначив, що на станціях, де поки нема можливості зробити голосові оголошення, розмісять спеціальні інформаційні наліпки. Також виготовлять 1100 наліпок для вагонів, а ще інформування планують запустити і через рекламні екрани у метро.

У наземному транспорті поки немає можливості проводити голосові оголошення, але таку опцію розглядають. Зараз там розмісять 450 наліпок, які інформуватимуть про необхідність дотримування хвилини мовчання.

Чи зупинятимуть транспорт у Києві під час хвилини мовчання

Раніше серед киян поширювались чутки, що під час хвилини мовчання можуть зупиняти муніципальний транспорт, втім міська влада спростовує цю інформацію.

"Ніде немає рішень про зупинку транспорту під час хвилини мовчання", - наголосив Лелюк.

Про те, що транспорт не зупинятимуть також підтвердила виконувачка обов'язків генерального директора КП "Київпастранс" Тетяна Тараско.

"Оголошення у наземному транспорті здійснюватимуть з 8.50 до 9.00 ранку у той момент, коли водій буде під'їжджати до зупинки громадського транспорту, тоді оголошуватиме її назву, потім проводитиметься нагадування про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, далі рухомий склад від'їжджатиме", - пояснила Тараско.

Також вона закликала киян та гостей міста дотримуватись цього ритуалу вшанування загиблих.

Додамо, що Указ про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання кожного дня о 9 ранку президент Володимир Зеленський видав ще в середині березня 2022 року.

Крім столичного транспорту, оголошувати про наближення хвилини мовчання будуть на Майдані Незалежності та на Хрещатику (фото: Getty Images)

Які ще зміни готують у київському транспорті

У Києві планують переглянути рішення про зупинку транспорту під час повітряної тривоги. Кияни уже неодноразово складали петиції із проханням до міської влади відновити курсування метро на наземних ділянках і муніципального транспорту, а також відкрити рух Південним мостом.

"Ми спільно з правоохоронцями, військовими, ДСНС продовжуємо напрацьовувати алгоритми дій під час повітряної тривоги - з урахуванням відновлення повноцінного руху громадського транспорту в столиці", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

За його словами, вони вже мають перші офіційні та конкретні позиції від правоохоронних структур столиці, зокрема пропозиції оптимізації порядку дій для водіїв громадського транспорту та пасажирів. При цьому він наголосив, що безпековий момент враховано у першу чергу.

Раніше у коментарі РБК-Україна чиновник заявляв, що за його баченням, у Києві мають створити умови, які надають людям можливість вибору та чітке розуміння дій у критичних ситуаціях. Зокрема, пасажири, які вирішать продовжити поїздку, повинні мати таку можливість. При цьому зупинки громадського транспорту треба буде обладнати укриттями, що забезпечують захист від уламків.

А диспетчери повинні будуть оперативно повідомляти водіїв про рівень ризику на маршруті, щоб ті могли ухвалювати обґрунтовані рішення.

"Будемо відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом. Проговорив з військовими, наразі немає потреби закриття Південного мосту. Можливе додаткове регулювання руху, але загалом обмеження можна послабити", - повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, що Київ залишається єдиним містом в Україні, де зупиняється транспорт під час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила міська рада ще у 2022 році.

Через зупинку транспорту під час тривоги у Києві часто виникає колапс (фото: Getty Images)