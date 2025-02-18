П'ять українських міст потрапили у рейтинг найдорожчих у світі: хто у списку

Світовий рейтинг найдорожчих міст для життя у 2025 році очолив Нью-Йорк. У цей перелік також потрапили 5 українських міст.

Які українські міста увійшли у рейтинг найдорожчих

У даному рейтингу 327 позицій. Експерти при складанні списку враховували середню зарплату у місті, вартість оренди житла, витрати на комунальні послуги, ціни на продукти та одяг, а також на базові послуги, такі як вартість відвідування спортзалу, дитячого садка, поїздки у громадському транспорті та таксі, разове відвідування ресторану тощо.

Хто потрапив у рейтинг:

Київ посів 259 сходинку із позначкою 21,29 бала зі 100 можливих;

Дніпро на 271 місці із 19,8 балами;

Львів на 285 місці із 18,2 балами;

Одеса на 295 місці із 16,4 балами;

Харків на 296 місці із 16,0 балами.

Додамо, що життя у Києві є на 70% дешевшим, ніж у Нью-Йорку. В українській столиці одна людина на життя в середньому витрачає 21,522 гривні на місяць (без урахування орендної плати). А у Дніпрі життя ще на 6,7% дешевше, ніж у Києві, там в середні витрати становлять 19,681 гривня.

Львів'яни, згідно з цим рейтингом, витрачають 18,685 гривень, одесити - 18,826 гривень, а харків'яни - 18,815 гривень.

Позиція Києва у співвідношенні до інших міст у рейтингу (скриншот сайту numbeo.com)

Які міста увійшли у першу десятку найдорожчих міст

Найдорожчим містом світу зараз є Нью-Йорк. Середні витрати на одну людину, включаючи вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста, становлять 5 614 доларів. Друге місце посів Сан-Франциско, його жителі в середньому витрачають 4779 доларів на місяць.

Далі у рейтингу два міста Швейцарії: Цюрих та Женева. Ці міста є найдорожчими у Європі. Також у першій десятці Бостон, Лозанна, Гонолулу, Базель, Сингапур та Вашингтон.

Перша десятка найдорожчих міст (скриншот сайту numbeo.com)

Додамо, що останні три позиції із 327 зайняли Лахор у Пакистані, Коїмбатор в Індії та Александрія у Єгипті, вони набрали трішки більше як 11 балів зі 100.