Як Київ ставатиме інклюзивним містом у 2025 році. У КМДА розкрили свої плани

У Києві протягом 2025 року планують провести низку заходів для підвищення інклюзивності столиці. Зміни торкнуться 10 станцій метрополітену, багатьох пішохідних зон, а також закладів культури.

РБК-Україна розпитало КМДА, як Київ розвиватиме свою інклюзивність у 2025 році.

Як покращать доступність метро і вуличного простору

У 2025 році планують створити безбар’єрний простір на 10 центральних станціях метрополітену Києва, зокрема влаштувати на станціях тактильні направляючі, інформаційні і попереджувальні смуги, облаштувати ширші групи дверей, а також збільшити до нормативної ширини турнікети.

"Наразі КП "Київський метрополітен" опрацьовує з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА можливість проведення цих робіт на низці станцій, що є пам’ятками архітектури місцевого значення, а також станцій, що є виявленими об’єктами культурної спадщини, враховуючи норми закону", - кажуть у КМДА.

Також цьогоріч планують відкоригувати наявну проектну документацію в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення та розпочати роботи з реконструкції окремих станцій.

"Можливість встановлення ліфтів на деяких станціях метрополітену та в поєднаних підземних пішохідних переходах, що примикають до вестибюлів станцій (за їх наявності), враховуючи архітектурно-планувальні та конструктивні особливості станцій, будуть визначені проектною документацією", - додають у відомстві.

Цьогоріч на 10 станціях метро створять безбар'єрний простір (фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна)

На 2025 рік заплановано встановити пристрої звукового супроводу орієнтовно на 70 світлофорах. А також здійснити будівництво 9 та реконструкцію 6 світлофорних об’єктів, на яких передбачено встановлення пристроїв звукового супроводу, аще - понизити бордюрний камінь та облаштувати тактильну плитку для безпечного переходу проїзних частин особами з інвалідністю з порушеннями зору.

"Також планується облаштування регульованих інженерно обладнаних наземних пішохідних переходів для дублювання підземних переходів за 5 адресами", - заявили у КМДА.

Також передбачаються заходи щодо забезпечення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, що визначені державними будівельними нормами, а саме:

пониження бортового каменю на наземних пішохідних переходах в один рівень із проїзною частиною, або, за можливості, влаштування підвищених наземних пішохідних переходів в одному рівні з тротуаром;

влаштування тротуарів із безфаскових фігурних елементів мощення;

влаштування тактильних елементів для орієнтування людей з порушенням зору, зокрема попереджувальних тактильних смуг перед перешкодами та пішохідними переходами;

влаштування, за можливості, пандусів замість сходів або для дублювання сходів.

"Зараз триває погодження переліку об’єктів у межах виділених обсягів бюджетного фінансування для виконання ремонтних робіт у 2025 році з реалізації заходів, спрямованих на забезпечення фізичної безбар’єрності на об’єктах вулично-дорожньої мережі, які перебувають на балансовому утриманні КП ШЕУ, що входять до складу КК "Київавтодор", - розповіли у відомстві.

У Києві встановлюватимуть тактильну плитку для безпечного переходу проїзних частин особами з інвалідністю з порушеннями зору (фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua)

Як розвиватимуть інклюзивність закладів культури

Стратегія Києва на 2025 рік передбачає заходи з:

влаштування пандусів у Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих Києва та комунальному музейному закладі "Аптека-музей";

створення аудіогідів у Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України та Музеї майстерні І.П. Кавалерідзе в м. Києві

проведення ремонту санвузлів для забезпечення безбар'єрного доступу до них у Музеї окупації Києва та Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького;

адаптація майстер-класів для дітей з інвалідністю у Музеї книги і друкарства України;

встановлення поручнів на сходах до Госпітальної площі та придбання складного електричного візка MIRID D806 з електроприводом для переміщення територією та в експозиції у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця";

придбання сходових гусеничних підйомників для Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького

Низка заходів заплановано і в столичному зоопарку. Там проведуть реконструкцію вуличного туалету, встановлять поручні на сходах і підіймач для крісел колісних біля сходів, реконструюють пандус на території "Слоновника", встановлять інформаційні таблички з урахуванням потреб осіб з порушеннями зору і реконструюють сайт для забезпечення доступу користувачів з порушеннями зору і слуху.

У Київському зоопарку запровадять низку заходів для підвищення інклюзивності простору (фото:kyivcity gov ua)

Також у зоопарку проводитимуть екскурсії для пацієнтів медичних і реабілітаційних центрів, осіб з інвалідністю. Передбачена співпраця з соціальними та реабілітаційними центрами Києва щодо проведення спільних заходів на території зоопарку, виїзні акції до реабілітаційних, медичних і соціальних центрів з тваринами-асистентами.

"У парку культури та відпочинку "Партизанська слава" планують придбати і встановити пандуси на території Зеленого театру та Сценічного майданчика. А також впровадити та налагодити арт-терапевтичні заняття з людьми різних вікових категорій, спрямованих на нормалізацію психологічних станів", - кажуть в КМДА.

Для людей з порушенням зору у низці театрів розмістять програми афіш та іншу інформацію в адаптованих форматах - шрифтом Брайля, великим шрифтом, аудіофайлами. Також проведуть модернізацію вебсайтів театрів для можливості перегляду особами з порушеннями зору і здійснюватимуть супровід вистав аудіодескрипцією.

Зокрема, у Київському національному академічному театрі оперети заплановано продовження показу вистав з аудіодескрипцією для людей із порушеннями зору: "Тигролови", "Сімейка Адамсів", "За двома зайцями", "У джазі тільки дівчата", "Доріан Грей".

У театрі оперети створять мобільні додатки Earcatch (для людей з порушеннями зору) та Subcatch (для людей з порушеннями слуху), які адаптують вистави "Звана вечеря з італійцями", "Летюча миша" та "За двома зайцями". Крім цього, у низці театрів створять просторі проходи і місця для глядачів на кріслах колісних, забезпечать доступність до приміщення і туалетів.

"Для покращення ментального здоров’я дітей, які постраждали під час війни, в Київському національному академічному театрі оперети відбудеться показ дитячої вистави "Пригоди Орфея", де перед початком вистави з дітьми будуть проводитись заняття з психологом", - кажуть в КМДА.

Новим напрямом роботи театрів стануть інклюзивні майстеркласи й вистави за участю людей з інвалідністю. Також цьогоріч збільшать відсоток фільмів із застосуванням технології тифлокоментування (лаконічний опис предмета, простору чи дії) та субтитрування, і адаптованих для людей з порушеннями слуху або зору.

Низка театрів покращить доступність до приміщення та створять місця для глядачів на кріслах колісних (фото ілюстративне: Freepik)

Які програми заплановані в освітній сфері

Зараз проводять конкурсний відбір, щоб визначити, хто зможе скористатись міською програмою "Турбота. Назустріч киянам", яка надає супровід під час інклюзивного навчання.

"Соціальна послуга передбачає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення повної та ефективної участі отримувача соціальної послуги в освітньому процесі шляхом надання підтримки та допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також на забезпечення безпеки в приміщенні і на території закладу освіти. Ця послуга надається впродовж навчального року", - пояснюють у КМДА.

В освітньому процесі індивідуальні соціальні та соціально-побутові потреби учнів забезпечуються асистентом учня, ним може бути один із батьків, особа, уповноважена ними, або соціальний працівник.

"Підставою для надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання є звернення одного із батьків/іншого законного представника отримувача соціальної послуги до Центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання", - кажуть у відомстві.

З вересня 2024 року зазначену соціальну послугу отримали 34 дитини, втім станом на 1 січня 2025 року кількість дітей, які потребують супроводу під час інклюзивного навчання, становить 356 осіб.

"Враховуючи потребу та бюджетні призначення, у 2025 році є можливість надання соціальної послуги "супровід під час інклюзивного навчання" для 66 дітей з подальшим збільшенням їх кількості", - наголосили у КМДА.

Діти з особливими потребами можуть отримати асистента, що супроводжуватиме під час інклюзивного навчання (фото ілюстративне: Getty Images)