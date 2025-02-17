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У Києві готують важливе рішення щодо одного з мостів: про що йдеться

Понеділок 17 лютого 2025 20:20
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У Києві готують важливе рішення щодо одного з мостів: про що йдеться Фото: Південний міст у Києві можуть відкрити для всіх жителів столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві можуть відновити рух через Південний міст для всіх жителів столиці. Наразі по ньому можна пересуватися лише за перепустками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Ткаченко зазначив, що обмеження під час війни, як і будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані, розумно організовані. Якщо щось з цього переліку випадає, виникають зловживання та несправедливість.

Він нагадав, що напередодні вчергове розігрався скандал з перепустками для руху під час комендантської години.

Водночас начальник КМВА зазначив, що пропускний режим діє не лише вночі, але й в день - на обʼєктах, важливих для функціонування міста. Як приклад - Південний міст.

"Будемо і тут відновлювати нормальне сполучення між правим та лівим берегом. Проговорив з військовими, наразі немає потреби закриття Південного мосту. Можливе додаткове регулювання руху, але загалом обмеження можна послабити", - повідомив Ткаченко.

Він додав, що винесе на розгляд питання про відновлення руху Південним мостом на наступне засідання Ради оборони Києва.

У Києві обмежений рух на Південному мосту

Нагадаємо, рух через Південний міст обмежили ще у березні 2022 року під час наступу росіян на Київ. Причина та підстави для закриття мосту не пояснювалися, але в місцевій владі декілька разів заявляли, що такі обмеження потрібні для забезпечення безпеки в Києві.

Відповідно до протоколу Ради оборони Києва проїзд Південним мостом дозволений військовому транспорту, транспорту екстрений та аварійних служб, громадському транспорту, транзитним вантажівкам, а також транспорту зі спеціальною перепусткою.

Після кількох скандалів в соцмережах через відео блогерів, які користувалися Південним мостом завдяки перепустці на комендантську годину, голова КМВА Сергій Попко пояснив, що така перепустка не є підставою для проїзду закритим мостом.

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